A régiek mellett, újabb termelőket, kézműveseket ismerhetnek meg a vásárlók és érdeklődők. Szeptember 7-én, vasárnap szüreti termelői élménypiac lesz Szekszárdon.

A szervezők felsorolták – a teljesség igénye nélkül – kik az új kiállítók a termelők közül: Juliduo gyöngyékszerek és textiltermékek, Vidók Családi Gazdaság, Manu-Dekor, BohÉvia, Levendulás Élet, Rozmaringos Műhely, KORE Horgolók, Bukor Családi Méhészet, OLIVA AGORA, Beatrix Textíltermékei és természetesen a régebbi kiállítók is ott lesznek Szekszárdon, a belvárosban a Piac téren.

Ők azok, akik szívvel-lélekkel készítik portékáikat, legyen szó illatokról, ízekről, színekről vagy formákról. Egyedi termékek, valódi emberek – ezért szeretjük a kézműves piacot.

Várnak mindenkit vasárnap. Nézzenek körül, beszélgessenek az árusokkal, és támogassák a helyi termelőket.