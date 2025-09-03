szeptember 3., szerda

Hilda névnap

28°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vasárnap várják az érdeklődőket

10 perce

Szüreti termelői élménypiac lesz Szekszárdon

Címkék#Levendulás Élet#termelői piac#kézműves

Nagy sikere volt még nyár elején a szekszárdi termelői piacoknak. A nagy meleg elmúltával folytatják a hagyományt a szervezők: a Dunamenti Polgári Egyesület tagjai. Vasárnap szüreti termelői élménypiac lesz Szekszárdon.

Mauthner Ilona

A régiek mellett, újabb termelőket, kézműveseket ismerhetnek meg a vásárlók és érdeklődők. Szeptember 7-én, vasárnap szüreti termelői élménypiac lesz Szekszárdon. 

szüreti termelői élménypiac lesz Szekszárdon
Szeptember 7-én, vasárnap szüreti termelői élménypiac lesz Szekszárdon.
Forrás: Dunamenti Polgári Egyesület

A szervezők felsorolták – a teljesség igénye nélkül – kik az új kiállítók a termelők közül: Juliduo gyöngyékszerek és textiltermékek, Vidók Családi Gazdaság, Manu-Dekor, BohÉvia, Levendulás Élet, Rozmaringos Műhely, KORE Horgolók, Bukor Családi Méhészet, OLIVA AGORA, Beatrix Textíltermékei és természetesen a régebbi kiállítók is ott lesznek Szekszárdon, a belvárosban a Piac téren.

Ők azok, akik szívvel-lélekkel készítik portékáikat, legyen szó illatokról, ízekről, színekről vagy formákról. Egyedi termékek, valódi emberek – ezért szeretjük a kézműves piacot. 

Várnak mindenkit vasárnap. Nézzenek körül, beszélgessenek az árusokkal, és támogassák a helyi termelőket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu