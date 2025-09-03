10 perce
Szüreti termelői élménypiac lesz Szekszárdon
Nagy sikere volt még nyár elején a szekszárdi termelői piacoknak. A nagy meleg elmúltával folytatják a hagyományt a szervezők: a Dunamenti Polgári Egyesület tagjai. Vasárnap szüreti termelői élménypiac lesz Szekszárdon.
A régiek mellett, újabb termelőket, kézműveseket ismerhetnek meg a vásárlók és érdeklődők. Szeptember 7-én, vasárnap szüreti termelői élménypiac lesz Szekszárdon.
A szervezők felsorolták – a teljesség igénye nélkül – kik az új kiállítók a termelők közül: Juliduo gyöngyékszerek és textiltermékek, Vidók Családi Gazdaság, Manu-Dekor, BohÉvia, Levendulás Élet, Rozmaringos Műhely, KORE Horgolók, Bukor Családi Méhészet, OLIVA AGORA, Beatrix Textíltermékei és természetesen a régebbi kiállítók is ott lesznek Szekszárdon, a belvárosban a Piac téren.
Ők azok, akik szívvel-lélekkel készítik portékáikat, legyen szó illatokról, ízekről, színekről vagy formákról. Egyedi termékek, valódi emberek – ezért szeretjük a kézműves piacot.
Várnak mindenkit vasárnap. Nézzenek körül, beszélgessenek az árusokkal, és támogassák a helyi termelőket.