szeptember 16., kedd

Edit névnap

23°
+25
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hétmillió egy hektár szőlőért

1 órája

Hihetetlen, mennyit ér ma egy hektár föld – és még mindig drágul

Címkék#földbérleti#díj#szőlőültetvény

A termőföld ára 2007 és 2024 között 275 százalékkal nőtt, és csak az arany forintban kifejezett értékének emelkedése előzte meg. Idén év elején ismét a jó termőképességű földek felé fordult a piac, és a kisebb területek is kelendőnek bizonyultak. Úgy tűnik, a termőföld jó befektetés a jövőben is.

Mauthner Ilona

A legjelentősebb művelési ág, a szántó átlagára országosan 2,38 millió forint volt hektáronként, a legnagyobb termőföld forgalmat Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében mérték. A kereslet nagyobb, mint a kínálat, ezért tovább drágult a termőföld. Tolnában hallani hektáronkén 3 millió forintnál drágább szántókról is. Úgy tűnik a termőföld jó befektetés a jövőben is. Annak jártunk utána, hogy jelenleg hol tartanak a földárak itthon, hol, mennyiért juthat hozzá az, aki vásárlásra adja a fejét.

a termőföld jó befektetés, hosszabb távon is megtérülvon is metérül
A termőföld jó befektetés, Tolnában nagyobb a kereslet iránta, mint a kínálat. A szántó hektárjáért még a 3 millió forintot is megadták
Forrás:  MW/illusztráció

A kereslet nagyobb, mint a kínálat, a termőföld jó befektetés

A földbérleti díjak emelkedésének mértéke viszont jelentősen elmaradt az előző évekétől: tavaly egy hektár szántót az előző évinél 1,4 százalékkal magasabb áron, 82 700 forintért lehetett bérbe venni.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatbázisa alapján tavaly az értékesített termőföldek területe mintegy 11 százalékkal haladta meg az előző évit, és a tavalyi év során az ország mező- és erdőgazdasági hasznosítású területeinek 0,9 százaléka, összesen 66 ezer hektár cserélt gazdát. A termőföldárak és az értékesített terület együttes emelkedése 25 százalékkal magasabb forgalmi értéket eredményezett az egy évvel korábbinál – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb kiadványából.

Szántóból adtak el a legtöbbet, majd az erdő és a gyümölcsös a sorrend

A kiadványból az is kiderült, hogy 2023-ban a korábbi évekhez hasonlóan az összes értékesített terület kétharmadát a szántó tette ki, amelyek részesedése 4,7 százalékponttal növekedett az előző évhez képest. Az erdő 18 százalékot, a gyep 12-t, a szőlő és gyümölcsös pedig 3,4 százalékos arányt képviselt a forgalomból. Szántóból 19 százalékkal, szőlőből 17 százalékkal több, míg gyümölcsösből 12 százalékkal, erdőből 7,9 százalékkal kevesebb területet adtak el 2022-höz képest.

Hétmillió forint felett egy hektár szőlőültetvény Szekszárdon

– Szőlőültetvényt szerettem volna venni a szekszárdi borvidéken, egy nagyon régen telepített ültetvény hektárjáért 7 millió forintot kértek. Soknak tartottam, hiszen újra kellett volna telepíteni a területet, így nem vettem meg – mondta az egyik helybeli szőlősgazda. Úgy hallottam – fél évvel később – végül 7,3 millióért adták el, mert ketten is versengtek a területért, ami egyébként nagyon jó helyen volt.

A termőföld jó befektetés, folyamatosan emelkedik az ára
Forrás: MBH Bank

Fejér vármegyében adták el legtöbb földet, Tolnában alig van kínálat

Leginkább Fejér (+68 százalék), Jász-Nagykun-Szolnok (+52 százalék), Békés (+39 százalék) és Baranya (+38 százalék) vármegyékben nőtt az értékesített földek száma. Ezzel szemben Zala, Borsod-Abaúj-Zemplén és Tolna vármegyékben a 10 százalékot is meghaladta a termőföld forgalom csökkenése. Az értékesített szántók átlagára vármegyei összehasonlításban Hajdú-Bihar, Békés és Tolna vármegyékben volt a legmagasabb (2,8-2,9 millió forint/hektár). 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu