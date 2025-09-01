Az építőipari dolgozók is megszenvednék a Tisza-adót

Egy friss dokumentum szerint Magyar Péterék kormányra kerülve eltörölnék az egykulcsos szja-t, és progresszív adórendszert vezetnének be. A tervezet alapján évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, azonban az 5 és 15 millió forint közötti jövedelmekre már 22 százalékos, míg a 15 millió forint fölötti keresetekre 33 százalékos adókulcs vonatkozna.

A Tisza-adó az építőipart is dönthetné

Fotó: MW/illusztráció

Évi közel 270 ezer forint mínuszt hozna a Tisza-adó az építőiparban

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Tolna vármegyében az építőiparban dolgozók átlagos nettó bére 443 981 forint, ami 646 502 forintos bruttó bérnek felel meg. Jelenleg ez 97 ezer forintos szja-terhet jelent havonta, azonban a Tisza-adó tervezett 22 százalékos adókulcsa miatt havonta több mint 22 ezer, éves szinten pedig több mint 260 ezer forinttal nőnének a dolgozók terhei.

Ez a 22-es csapdája

– aggódik egy tolnai építőipari kisvállalkozó, aki hat főt foglalkoztat. Úgy nyilatkozott, hogy a Tisza-adó bevezetése válsághelyzetbe sodorná a cégét. – Ezzel az intézkedéssel a 22-es csapdájába kerülnénk – mondta. – Ha nem emelem meg a dolgozóim bérét, elmennek más szektorba, mert kevesebb marad a zsebükben, mint eddig. De ha megpróbálnám kipótolni az adó miatt kieső nettó fizetésüket, azt egyszerűen nem tudnám kitermelni hosszú távon. Az anyagárak így is magasak, a rezsi és az üzemanyag is drágul, és ha ehhez még ilyen mértékű adóteher jön, az könnyen két emberem elbocsátásához vezetne – tette hozzá.