Így spórolhatsz literenként a benzinen: 5 trükk, amit a profik is alkalmaznak

Egy bizonyos, minél magasabb a sebességtartomány, annál nagyobb a fogyasztás növekedése. De többe kerül a dugóban való vánszorgás is. Akkor mit tehetünk, hogy a kedvező üzemanyag fogyasztást elérjük?

Nem mindegy, mennyi az üzemanyag fogyasztása az autónknak, van néhány trükk, amire érdemes figyelni

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

A kedvező üzemanyag fogyasztás feltételei

A legtöbbet nyilván úgy lehet spórolni, ha valaki nem ül kocsiba, és legalább a pár kilométeres távokon megfontolja a gyaloglást, a biciklit, vagy a sok rövid utat felfűzi egy körre. Ám az autó sokunknak az elsődleges közlekedési eszköz, gyorsasága, kényelme, kiszámíthatósága, biztonsága, több fővel utazva költségei alapján is. Éppen ezért a kedvező üzemanyag fogyasztás zsebre megy.

A kedvező üzemanyag fogyasztásnak ezek a feltételei

Nézzük sorba, mire figyeljünk: Ha például egy olyan benzines autónál, amely 80 kilométer per órás sebességnél 4 litert fogyaszt 100 kilométeren, 20 kilométer per órás lépcsőkkel emeljük a sebességét, akkor nagyságrendileg a következő történik: 80-ról 100 kilométer per órára emelve a tempót a fogyasztás körülbelül 1 literrel nő (így már összesen 5 liter a fogyasztás), ha egy újabb 20-assal 100-ról 120-ra emeljük, akkor már 1,5 liter lesz a növekmény (6,5 liter), 120-ról 140-re emelve pedig 2 liter (8,5 liter), míg 140 és 160 között akár 3 liter is lehet a növekmény (összesen 11,5 liter). Ma már sok autóban van pillanatnyi fogyasztásmérő, érdemes bekapcsolni, és nézni, hogyan alakul a fogyasztás a különböző sebességeknél, gyorsítási stílusoknál vagy akár emelkedőn – mondta egy általunk megkérdezett Tolna vármegyei autóvezető oktató.

Ezenkívül mi befolyásolja még az üzemanyagigényt?

Gumik: légnyomás és kis gördülési ellenállás. Havonta legalább egyszer állítsátok be a helyes légnyomásértékeket, mert az alulfújt guminak megnő a gördülési ellenállása. A legnagyobb terheléshez tartozó nyomással az autó jobban ráz ugyan, de könnyebben fut. Elsősorban városi forgalomban hoz érdemi, akár 0,5 literes megtakarítás a csökkentett gördülési ellenállású gumiabroncs.

Vezetés: határozott gyorsítás, kis fordulatszám. Sík úton 2000-2500-as fordulatszámon érdemes feljebb kapcsolni és minél egyenletesebb sebességet tartani. A motornak nagyon nem tesz jót, ha erőtlen tartományában, kis fordulaton, de nagy gázzal nyektetjük! Emelkedőn vagy erős gyorsításkor kell neki némi fordulatszám, a dízel is nyugodtan forogjon 2400-2800 körül percenként átmenetileg az egyenletes haladáshoz kedvező, percenként nagyjából 1500-2000 közötti fordulatszám helyett.