Széchenyi Kártya

3 órája

Gazdasági fordulat jöhet: itt a fix 3 százalékos hitel a magyar cégeknek

Címkék#Orbán Viktor#hitelprogram#Széchenyi Kártya

Október 6-tól elérhetővé vált a fix 3 százalékos kamatozású hitelprogram a Széchenyi Kártya keretében. Ez a kedvező, 3 százalékos hitel komoly támogatást jelenthet a hazai kis- és középvállalkozásoknak a jelenlegi, magas kamatkörnyezetben.

Keresztes Klaudia

Új korszakot hozhat a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) életében Orbán Viktor miniszterelnök szombati bejelentése: október 6-tól elérhetővé vált egy fix 3 százalékos hitelprogram, amelynek felső keretösszege 150 millió forint. A hitel a Széchenyi Kártya Program keretében igényelhető, és szabadon felhasználható lesz, ami különösen fontos a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben.

Új korszak kezdődhet a fix 3 százalékos hitellel a hazai gazdaságban.
Forrás:  Facebook

Könnyített forráshoz juthatnak a vállalkozások a fix 3 százalékos hitellel

A miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Nagy Elekkel közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: az új hitelprogram legfontosabb célja, hogy a cégek könnyen, gyorsan és rugalmasan jussanak forráshoz, amely nem jár jelentős bürokráciával és nem jelent kiszámíthatatlan kockázatot számukra.

Ez egy rendkívül kedvező, egyedülálló lehetőség a hazai vállalkozások számára – nemcsak országos szinten, hanem itt, Tolna vármegyében is nagy igény mutatkozott rá. Míg korábban a vállalkozások jellemzően 7–10 százalékos kamatozás mellett férhettek hozzá hitelekhez, most az állami kamattámogatásnak köszönhetően mindössze 3 százalékos fix kamattal igényelhetik a forrást. 

 – hangsúlyozta Beréti Zsolt a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. – A program a Széchenyi Kártya rendszerén keresztül valósul meg, és széles körű felhasználást tesz lehetővé: alkalmas beruházások finanszírozására, lízingre, likviditási célokra, illetve folyószámlahitelként is igénybe vehető. Minden olyan kis- és középvállalkozás élhet a lehetőséggel, amely megfelel a hitelfelvétel feltételeinek, ezzel kapcsolatban pedig keressék bizalommal a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarán belül a Széchenyi Kártya irodát – tette hozzá a kamara elnöke. 

 

