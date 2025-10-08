Ezeket veheted olcsóbban – Több alapélelmiszer ára is csökkent az elmúlt időszakban

Az utóbbi időszakban több fontos alapélelmiszer ára is csökkent a világpiacon, ami jelentős változásokat idézhet elő a globális élelmiszerpiacon. Különösen a tejtermékek piacán tapasztalható árcsökkenés, amely a világpiaci jelentések szerint 2,6 százalékos mérséklődést mutat az elmúlt időszakban. Ezen belül a vaj ára az egyik leglátványosabb mértékben, 7 százalékkal csökkent augusztushoz képest. Ez a jelenség éves szinten ismétlődik, hiszen az északi féltekén ilyenkor zárul le a fagylaltszezon, ami hagyományosan csökkenti a vaj iránti keresletet, így az ára is mérséklődik.

Az elmúlt időszakban több alapélelmiszer ára is mérséklődött.

Forrás: Shutterstock

Több alapélelmiszer ára is csökkenő pályán

Nem csak a tejtermékek ára esett vissza, más fontos élelmiszerek ára is csökkenő tendenciát mutat. A gabonafélék piacán például a búza ára immár három hónapja csökkenő pályán mozog, amit a bőséges termés és a mérsékelt kereslet együttes hatása eredményez. A kukorica ára is visszaesett, részben az argentin exportvám ideiglenes felfüggesztésének köszönhetően, amely élénkítette a nemzetközi kereskedelmet és enyhítette az árfeszültséget.

Kiemelkedően nagy mértékben, 4,1 százalékkal csökkent a cukor ára, ami 2021 márciusa óta a legalacsonyabb szintet jelenti. Ennek oka, hogy Brazília szinte rekordmennyiséget termelt, India és Thaiföld pedig a monszunesőknek és a nagyobb vetésterületeknek köszönhetően erős szezonra készül.

Késleltetve érzékelhetőek a változások

Ez az árcsökkenés a világpiacon alapvetően jó hír a fogyasztók és a kereskedők számára, ám érdemes megjegyezni, hogy a világpiaci árak változása nem mindig jelenik meg azonnal a boltok polcain. Sok esetben az árak csak késleltetve módosulnak, vagy a helyi piaci viszonyok, logisztikai költségek és egyéb tényezők miatt nem követik pontosan a globális trendeket. Ezért a hazai fogyasztók számára még bizonytalan, hogy az utóbbi időszak világpiaci árcsökkenései pontosan milyen mértékben és mikor jelennek meg a bolti árakban. A mostani trendek azonban arra utalnak, hogy az élelmiszerpiac egy ideig stabilabb, mérsékeltebb ármozgásokat mutathat, ami enyhítheti az inflációs nyomást is.