október 8., szerda

Koppány névnap

+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Árcsökkenés

31 perce

Ezeket veheted olcsóbban – Több alapélelmiszer ára is csökkent az elmúlt időszakban

Címkék#alapélelmiszer ár#csökkenés#világpiac

Ez a változás fontos hatással lehet a globális élelmiszerpiacra és a fogyasztókra egyaránt. Az elmúlt időszakban több alapélelmiszer ára mérséklődött a globális piacon.

Keresztes Klaudia

Az utóbbi időszakban több fontos alapélelmiszer ára is csökkent a világpiacon, ami jelentős változásokat idézhet elő a globális élelmiszerpiacon. Különösen a tejtermékek piacán tapasztalható árcsökkenés, amely a világpiaci jelentések szerint 2,6 százalékos mérséklődést mutat az elmúlt időszakban. Ezen belül a vaj ára az egyik leglátványosabb mértékben, 7 százalékkal csökkent augusztushoz képest. Ez a jelenség éves szinten ismétlődik, hiszen az északi féltekén ilyenkor zárul le a fagylaltszezon, ami hagyományosan csökkenti a vaj iránti keresletet, így az ára is mérséklődik.

Több alapélelmiszer ára csökkenő pályán a világpiacon.
Az elmúlt időszakban több alapélelmiszer ára is mérséklődött.
Forrás:  Shutterstock

Több alapélelmiszer ára is csökkenő pályán

Nem csak a tejtermékek ára esett vissza, más fontos élelmiszerek ára is csökkenő tendenciát mutat. A gabonafélék piacán például a búza ára immár három hónapja csökkenő pályán mozog, amit a bőséges termés és a mérsékelt kereslet együttes hatása eredményez. A kukorica ára is visszaesett, részben az argentin exportvám ideiglenes felfüggesztésének köszönhetően, amely élénkítette a nemzetközi kereskedelmet és enyhítette az árfeszültséget.

Kiemelkedően nagy mértékben, 4,1 százalékkal csökkent a cukor ára, ami 2021 márciusa óta a legalacsonyabb szintet jelenti. Ennek oka, hogy Brazília szinte rekordmennyiséget termelt, India és Thaiföld pedig a monszunesőknek és a nagyobb vetésterületeknek köszönhetően erős szezonra készül.

Késleltetve érzékelhetőek a változások

Ez az árcsökkenés a világpiacon alapvetően jó hír a fogyasztók és a kereskedők számára, ám érdemes megjegyezni, hogy a világpiaci árak változása nem mindig jelenik meg azonnal a boltok polcain. Sok esetben az árak csak késleltetve módosulnak, vagy a helyi piaci viszonyok, logisztikai költségek és egyéb tényezők miatt nem követik pontosan a globális trendeket. Ezért a hazai fogyasztók számára még bizonytalan, hogy az utóbbi időszak világpiaci árcsökkenései pontosan milyen mértékben és mikor jelennek meg a bolti árakban. A mostani trendek azonban arra utalnak, hogy az élelmiszerpiac egy ideig stabilabb, mérsékeltebb ármozgásokat mutathat, ami enyhítheti az inflációs nyomást is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu