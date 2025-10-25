Vigyázz! Emiatt az egekbe szökhet az áramszámla

Sok háztartásban találunk olyan elektromos eszközöket, amelyek akkor is fogyasztanak áramot, amikor látszólag ki vannak kapcsolva, így az áramszámla is növekszik. Ezt a jelenséget hívjuk „phantom energy”-nek, magyarul kísértetáramnak. Bár apróságnak tűnik, éves szinten akár az otthoni áramfogyasztás 5–10 százalékát is kiteheti, ami nemcsak a pénztárcánkat, hanem a környezetet is megterheli.

Az áramszámla növekedéséhez elég egy bedugva maradt töltő is

Forrás: Shutterstock

A legnagyobb „láthatatlan” energiafogyasztók közé azok a készülékek tartoznak, amelyek folyamatosan csatlakoznak a hálózathoz, még akkor is, ha nem használjuk őket. Ilyenek például a mikrohullámú sütők, telefontöltők, játékkonzolok, számítógépek és televíziók.

A modern, internetkapcsolattal rendelkező okos-tévék különösen sok energiát emésztenek fel: egyes modellek kikapcsolt állapotban is akár 40 wattot fogyasztanak óránként – ez harmincszorosa lehet egy régebbi típus készenléti fogyasztásának.

Nem csak az áramszámla de a környezet is megsínyli

A kísértetáram nemcsak a családi kasszát terheli meg, hanem a környezetre is komoly hatással van. Az extra energiaigény növeli az elektromos hálózat terhelését, így a fosszilis energiahordozók felhasználását is. Ha minden háztartás csökkentené az ilyen jellegű pazarlást, évente több ezer tonnával csökkenhetne a szén-dioxid-kibocsátás.

Arról nem is beszélve, hogy más veszélyeket is rejthet egy-egy bedugva maradt készülék. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, akár lakástüzeket is okozhatnak az erre érzékenyebb, túlmelegedésre hajlamos készülékek.

Hogyan csökkenthetjük a felesleges fogyasztást és kockázatot?

A legkézenfekvőbb megoldás, ha kihúzzuk a konnektorból azokat a készülékeket, amelyeket nem használunk. Emellett érdemes átnézni az eszközök energiabeállításait és kikapcsolni az automatikus frissítéseket, kommunikációs funkciókat, illetve az „instant start” módot, amelyek folyamatos áramfelvételt igényelnek.

Akinek kényelmetlennek tűnik a készülékek rendszeres kihúzása, annak segíthetnek a kapcsolós elosztók, amelyekkel egyszerre több eszközt is le lehet választani a hálózatról.