Vigyázz! Emiatt az egekbe szökhet az áramszámla

Címkék#kísértetáram#villanyszámla#áramszámla

Lehet, hogy a tévéd alszik, de a villanyóra nem! A kísértetáram, vagyis a láthatatlan energiafogyasztás minden háztartásban jelen van, és csendben emészti a pénztárcát.

Keresztes Klaudia

Sok háztartásban találunk olyan elektromos eszközöket, amelyek akkor is fogyasztanak áramot, amikor látszólag ki vannak kapcsolva, így az áramszámla is növekszik. Ezt a jelenséget hívjuk „phantom energy”-nek, magyarul kísértetáramnak. Bár apróságnak tűnik, éves szinten akár az otthoni áramfogyasztás 5–10 százalékát is kiteheti, ami nemcsak a pénztárcánkat, hanem a környezetet is megterheli.

Nem is gondolnád, hogy mitől növekszik az áramszámla.
Az áramszámla növekedéséhez elég egy bedugva maradt töltő is
Forrás:  Shutterstock

A legnagyobb „láthatatlan” energiafogyasztók közé azok a készülékek tartoznak, amelyek folyamatosan csatlakoznak a hálózathoz, még akkor is, ha nem használjuk őket. Ilyenek például a mikrohullámú sütők, telefontöltők, játékkonzolok, számítógépek és televíziók.
A modern, internetkapcsolattal rendelkező okos-tévék különösen sok energiát emésztenek fel: egyes modellek kikapcsolt állapotban is akár 40 wattot fogyasztanak óránként – ez harmincszorosa lehet egy régebbi típus készenléti fogyasztásának.

Nem csak az áramszámla de a környezet is megsínyli

A kísértetáram nemcsak a családi kasszát terheli meg, hanem a környezetre is komoly hatással van. Az extra energiaigény növeli az elektromos hálózat terhelését, így a fosszilis energiahordozók felhasználását is. Ha minden háztartás csökkentené az ilyen jellegű pazarlást, évente több ezer tonnával csökkenhetne a szén-dioxid-kibocsátás.

Arról nem is beszélve, hogy más veszélyeket is rejthet egy-egy bedugva maradt készülék. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, akár lakástüzeket is okozhatnak az erre érzékenyebb, túlmelegedésre hajlamos készülékek. 

Hogyan csökkenthetjük a felesleges fogyasztást és kockázatot?

A legkézenfekvőbb megoldás, ha kihúzzuk a konnektorból azokat a készülékeket, amelyeket nem használunk. Emellett érdemes átnézni az eszközök energiabeállításait és kikapcsolni az automatikus frissítéseket, kommunikációs funkciókat, illetve az „instant start” módot, amelyek folyamatos áramfelvételt igényelnek.
Akinek kényelmetlennek tűnik a készülékek rendszeres kihúzása, annak segíthetnek a kapcsolós elosztók, amelyekkel egyszerre több eszközt is le lehet választani a hálózatról.

Bár elsőre apróságnak tűnhet, ha odafigyelünk a kísértetáramra, azzal nemcsak pénzt takaríthatunk meg, hanem a környezetet is védhetjük. A tudatos energiahasználat hosszú távon jelentős megtakarítást és fenntarthatóbb életmódot eredményezhet.

 

 

