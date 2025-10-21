1 órája
Végigjárták az ültetvényeket: borászok, termelők, szakemberek az aranyszínű sárgaság ellen küzdenek
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa koordinálásával, valamint a hegyközségek, borászok, hatóságok és szakmai szervezetek együttműködésével sikeresen lezárult az országos szemleprogram. Az elmúlt hetekben országos összefogás valósult meg az aranyszínű sárgaság (Flavescence dorée, FD) elleni védekezésben.
Az elmúlt időszakban több mint 200 szemlecsoport dolgozott az ország különböző borvidékein. A program során összesen 1571 résztvevő vett részt a felderítési és megfigyelési munkában, amelyek több mint 3000 hektár szőlőterületet érintettek. Mindenhol azt kutatták, hol jelent meg az aranyszínű sárgaság – írta a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa.
Aranyszínű sárgaság: számos fertőzött tőkét sikerült időben azonosítani
Tolna vármegyében több helyszínen is tartottak közös ellenőrzéseket - így többek között Izményben, Györén, Kétyen, Szekszárdon, Alsónyéken. Emellett minden jelentős szőlőtermő térségben megtörtént a fertőzött tőkék felmérése.
A program során szőlőtermelők, hegybírók, falugazdászok, növényvédelmi felügyelők és szakmai szervezetek dolgoztak közösen a cél érdekében.
Több mint 3000 hektár szőlőterületet ellenőriztek, számos fertőzött tőkét sikerült időben azonosítani és eltávolítani, több mint ezerötszáz résztvevő kapott gyakorlati tapasztalatot és tájékoztatást a betegség felismeréséről, megelőzéséről, és megerősödött a szakmai és közösségi együttműködés a borvidékek között.
Közös cél: a magyar szőlő jövőjének megőrzése
Az akció nemcsak növény-egészségügyi, hanem közösségi siker is: a résztvevők együttműködésének köszönhetően a magyar szőlő- és borágazat védelme új szintre lépett.
Az aranyszínű sárgaság a magyar szőlőtermesztés egyik legsúlyosabb kihívása, amely a borvidékek gazdasági életképességét, a helyi közösségek megélhetését és a magyar borkultúra hagyományait is veszélyezteti. Az idei szemleprogram bebizonyította, hogy összefogással, szervezettséggel és szakmai odafigyeléssel hatékonyan lehet fellépni a fertőzés terjedése ellen.
A Szekszárdi Hegyközség fórumot szervez október 22-én, ami Szekszárdon lesz a Tudásközpontban 10 órától. Szakmai előadókat várnak, akikkel a témát meg lehet vitatni.