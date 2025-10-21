Végigjárták az ültetvényeket: borászok, termelők, szakemberek az aranyszínű sárgaság ellen küzdenek

A program során szőlőtermelők, hegybírók, falugazdászok, növényvédelmi felügyelők és szakmai szervezetek dolgoztak közösen a cél érdekében.

Több mint 3000 hektár szőlőterületet ellenőriztek, számos fertőzött tőkét sikerült időben azonosítani és eltávolítani, több mint ezerötszáz résztvevő kapott gyakorlati tapasztalatot és tájékoztatást a betegség felismeréséről, megelőzéséről, és megerősödött a szakmai és közösségi együttműködés a borvidékek között.

Közös cél: a magyar szőlő jövőjének megőrzése

Az akció nemcsak növény-egészségügyi, hanem közösségi siker is: a résztvevők együttműködésének köszönhetően a magyar szőlő- és borágazat védelme új szintre lépett.

Az aranyszínű sárgaság a magyar szőlőtermesztés egyik legsúlyosabb kihívása, amely a borvidékek gazdasági életképességét, a helyi közösségek megélhetését és a magyar borkultúra hagyományait is veszélyezteti. Az idei szemleprogram bebizonyította, hogy összefogással, szervezettséggel és szakmai odafigyeléssel hatékonyan lehet fellépni a fertőzés terjedése ellen.

A Szekszárdi Hegyközség fórumot szervez október 22-én, ami Szekszárdon lesz a Tudásközpontban 10 órától. Szakmai előadókat várnak, akikkel a témát meg lehet vitatni.