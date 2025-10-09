október 9., csütörtök

Szőlő aranyszínű sárgasága

55 perce

Végveszélyben a magyar bor? – Újabb borvidékek estek el

Címkék#szőlő#szekszárdi borvidék#aranyszínű sárgaság

A héten újabb borvidékeken mutatták ki a szőlő rettegett betegségét, ezzel a 22 borvidékből már 17 helyen van nagy baj. A szőlő aranyszínű sárgasága hatalmas kockázatot jelent a szőlőtermelők számára.

Mauthner Ilona

A Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidéken is kimutatta a Nébih laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó Grapevine flavescence doréet (FD). A kórokozó 22 borvidékből már 17 helyen jelen van. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a termelőket, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság gyanúját haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak.

aranyszínű sárgaság a szőlő rettegett betegsége
Aranyszínű sárgaság: a Szekszárdi borvidéken is találtak beteg tőkéket, de itt még nincs nagy baj, de hogy ne is legyen, figyelni kell az ültetvényt 
Forrás: zaol.hu/ Szakony Attila

Aranyszínű sárgaság: fertőzött zónában minden tőkét megvizsgálnak

A területileg illetékes hatóságok, azaz a kormányhivatalok szakemberei mindkét helyszínen megkezdték a növényegészségügyi intézkedéseket: az érintett ültetvények körül kialakították az egy kilométeres sugarú fertőzött területet, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. A fertőzött területen belül a tünetet mutató tőkék esetében a hatóság elrendeli azok megsemmisítést. 

Emellett az érintett területről tilos a szőlő szaporítóanyag forgalmazása és szállítása is. A fertőzés körüli további 3 kilométer sugarú puffer zónában intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe.

A Szekszárdi borvidéken is találtak beteg tőkéket, de még nincs nagy baj

– Tisztázzuk rögtön, a Szekszárdi borvidéken még nincsenek súlyos dolgok, és hogy ne is legyenek, nagyon oda kell figyelniük a gazdáknak az ültetvényükre – mondta Vesztergombi Csaba, a Szekszárdi Hegyközség elnöke. Leányvárban találtak 2-3 tőkét, mely érintett a betegségben. Itt növényvédelmi zárlatot rendeltek el. Ez a betegség az ötvenes évektől jelen van hazánkban, sajnos úgy tűnik, az elterjedése az elmúlt időszakban felgyorsult. Nem szeretnénk, ha olyan helyzet alakulna ki a mi borvidékünkön, mint Zalában, ahol ki kell vágni az ültetvényeket. Ez hatalmas kár a termelőnek.

Vesztergombi Csaba elmondta, október 22-én fórumot tartanak szakmai előadókkal a témában Szekszárdon, a Tudásközpontban. Ide várják a gazdákat.

Zalában nagyon nagy a baj, rohamtempóban terjed a betegség

Zala vármegye szőlőtermesztői a teljes kilátástalanság szélére sodródtak: az aranyszínű sárgaság fitoplazma megállíthatatlanul terjed. Zala vármegye szinte egész területét növényegészségügyi zárlat alá helyezte a Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának Növény- és Talajvédelmi Osztálya, miután rohamtempóban terjed a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma. 

A fertőzött és gyanús növényeket gyökerestől ki kell vágni, meg kell semmisíteni. A zárlat alatt tilos mindenféle szőlő szaporítóanyag, növény, eszköz és anyag mozgása a területeken, csak hatósági engedéllyel lehetséges a kivitel és behozatal. 

„ Csörnyeföld nagy része elesett, nekünk a jövő évtől nincs egy tőke szőlőnk sem, mindent ki kell vágnunk.” – írta Bussay Dorottya, a Pannon Borműves Céh tagjainak címzett levelében egy hete.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
