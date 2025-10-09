Végveszélyben a magyar bor? – Újabb borvidékek estek el

Emellett az érintett területről tilos a szőlő szaporítóanyag forgalmazása és szállítása is. A fertőzés körüli további 3 kilométer sugarú puffer zónában intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe.

A Szekszárdi borvidéken is találtak beteg tőkéket, de még nincs nagy baj

– Tisztázzuk rögtön, a Szekszárdi borvidéken még nincsenek súlyos dolgok, és hogy ne is legyenek, nagyon oda kell figyelniük a gazdáknak az ültetvényükre – mondta Vesztergombi Csaba, a Szekszárdi Hegyközség elnöke. Leányvárban találtak 2-3 tőkét, mely érintett a betegségben. Itt növényvédelmi zárlatot rendeltek el. Ez a betegség az ötvenes évektől jelen van hazánkban, sajnos úgy tűnik, az elterjedése az elmúlt időszakban felgyorsult. Nem szeretnénk, ha olyan helyzet alakulna ki a mi borvidékünkön, mint Zalában, ahol ki kell vágni az ültetvényeket. Ez hatalmas kár a termelőnek.

Vesztergombi Csaba elmondta, október 22-én fórumot tartanak szakmai előadókkal a témában Szekszárdon, a Tudásközpontban. Ide várják a gazdákat.

Zalában nagyon nagy a baj, rohamtempóban terjed a betegség

Zala vármegye szőlőtermesztői a teljes kilátástalanság szélére sodródtak: az aranyszínű sárgaság fitoplazma megállíthatatlanul terjed. Zala vármegye szinte egész területét növényegészségügyi zárlat alá helyezte a Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának Növény- és Talajvédelmi Osztálya, miután rohamtempóban terjed a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma.