Nemzeti tragédiának nevezik a borászok: Szekszárdon keresték a megoldást (fotók)

A fórum résztvevőit Vesztergombi Csaba szekszárdi borász, a Szekszárdi Hegyközség elnöke köszöntötte, aki azt hangsúlyozta, ha csak egy gazda is kimarad az összehangolt védekezésből, akkor már nem sikerül megállítani a betegséget. Bősz Adrián, a Szekszárdi borvidék elnöke az aranyszínű sárgaságot, a szőlő betegségét nemzeti tragédiához hasonlította, de bízik benne, hogy sikerül megállítani.

Az aranyszínű sárgaság volt a téma a Szekszárdi Hegyközség által szervezett fórumnak. Képünkön Bősz Adrián (balról), Vesztergombi Csaba, Molnár Ákos és Fritmann János

Fotó: Makovics Kornél

Az aranyszínű sárgaság ahol megjelenik, ott végleg megmarad

Reménnyel töltötte el a szervezőket az a tény, hogy zsúfolásig megtelt az előadóterem, ami azt jelenti, hogy komolyan veszik a szőlőtermelők, hogy nagy a baj. Az érdeklődőket Fritmann János soltvadkerti borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke köszöntötte. A szakember elmondta, hogy még most is sok gazdálkodó van, aki csak legyint, ha szóba kerül az aranyszínű sárgaság. Nekik azt tudja ajánlani, menjenek el Zalába, és nézzék meg a kivágott ültetvényeket. Valóban, 12 éve már hazánkban van ez a veszélyes kór, de az elmúlt két évben – éppen amiatt, mert sokan nem vették elég komolyan – nagyon felgyorsult a betegség terjedése. Észak-Olaszországban, a francia borvidékeken, Szlovéniában már átéltek hasonlót, és szívtépő volt, amikor a gazdáknak végig kellett élniük, ahogy sorra kivágták az ültetvényeiket.