Csak az összefogás segíthet

9 perce

Nemzeti tragédiának nevezik a borászok: Szekszárdon keresték a megoldást (fotók)

Címkék#aranyszínű sárgaság#ültetvény#borvidék#borász

Megtelt Szekszárdon a Tudásközpont nagy előadóterme szőlőtermelőkkel, borászokkal szerdán délelőtt. A téma az aranyszínű sárgaság, a szőlő halálos betegsége volt. Három borvidékről – a pécsiről, a szekszárdiról és a tolnairól – érkeztek érdeklődők, hogy meghallgassák a szakmai előadásokat.

Mauthner Ilona

A fórum résztvevőit Vesztergombi Csaba szekszárdi borász, a Szekszárdi Hegyközség elnöke köszöntötte, aki azt hangsúlyozta, ha csak egy gazda is kimarad az összehangolt védekezésből, akkor már nem sikerül megállítani a betegséget. Bősz Adrián, a Szekszárdi Borvidék elnöke az aranyszínű sárgaságot, a szőlő betegségét nemzeti tragédiához hasonlította, de bízik benne, hogy sikerül megállítani.

aranyszínű sárgaság volt a téma
Az aranyszínű sárgaság volt a téma a Szekszárdi Hegyközség által szervezett fórumnak: Bősz Adrián, Vesztergombi Csaba, Molnár Ákos és Fritmann János a képen
Fotó: Makovics Kornél/Forrás:  Tolnai Népújság

Az aranyszínű sárgaság ahol megjelenik, ott végleg megmarad

Reménnyel töltötte el a szervezőket az a tény, hogy zsúfolásig megtelt az előadóterem, ez azt jelenti, hogy komolyan veszik a szőlőtermelők, hogy nagy a baj. Az érdeklődőket Fritmann János soltvadkerti borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke köszöntötte. A szakember elmondta, hogy még most is sok gazdálkodó van, aki csak legyint arra, ha szóba kerül az aranyszínű sárgaság, nekik azt tudja ajánlani, menjenek el Zalába, és nézzék meg a kivágott ültetvényeket. Valóban, 12 éve már hazánkban van ez a veszélyes kór, de az elmúlt két évben – éppen amiatt, hogy sokan nem vették elég komolyan – nagyon felgyorsult a betegség terjedése. Észak-Olaszországban, a francia borvidéken, Szlovéniában már átéltek hasonlót, és szívet tépő volt, amikor a gazdáknak végig kellett élniük, hogy sorra vágták ki az ültetvényeiket. 

aranyszínű sárgaság volt a téma
Megtelt a Tudásközpont előadója érdeklődőkkel, érzik a termelők nagy a baj
Fotó: Makovics Kornel / Forrás:  Tolnai Népújság

A hegyközség elnöke elmondta azt is, minden borvidéken egységes intézkedést kell végrehajtani. Az unió kénytelen lesz pár növényvédelmi szert újra engedélyezni, hogy megfogják a fertőzést. Fel kell számolni a nem művelt ültetvényeket is, és törvénymódosításokra is számítani kell a cél érdekében.

– Az már biztos, hogy a drónnal történő védekező permetezések nem hatékonyak, és az is, hogy a kipermetezett vegyszerek csak 2-3 órás hatékonyságúak, éppen emiatt egyszerre kellene védekezni minden borvidéken – mondta Frittmann János. Nem kell új dolgokat kitalálni, hiszen ellőttünk már a franciák, szlovénok végig járták ezt az utat. Most minden szőlőtermelő a saját családjának a megélhetéséért küzd – tette hozzá. Sajnos Zalában és a Kunsági Borvidéken is ki kellett már vágni nagyobb ültetvényeket.

Ahol megjelenik a betegség, ott az ültetvény akár 80-100 százalékát is megfertőzheti 

– Az aranyszínű sárgaság fitoplazma károsultja vagyok, mondta a szakmai előadó, Molnár Ákos, aki amúgy soproni szőlőtermelő és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Szőlészeti Szekciójának az elnöke. Náluk egy 14 éves Zenit ültetvényt kellett kivágni. Észak-Olaszországban az ültetvények 40 százalékát kellett újratelepíteni. 

Szakmai előadásában részletesen elemezte a fitoplazma terjedését, tüneteit. Mint mondta, azt tudomásul kell venni, ez a betegség soha nem fog már eltűnni, de korlátok közé kell szorítani, hogy megmaradjanak a borvidékek. 

Fontos hangsúlyozni, ez a betegség a borra semmilyen hatással nincs, „csupán” maga a szőlő pusztul ki miatta, amiből a bor készülne.

Először Franciaországban jelent meg az ötvenes években, és sajnos ahol megjelenik, az ültetvény akár 80-100 százalékát is megfertőzheti. Hazánkban 2013-ban Lenti körzetében (Zala megye) fedezték fel először.

aranyszínű sárgaság volt a téma
Végre hiteles tájékoztatást kaptak a szőlőtermelők, borászok Szekszárdon
Fotó: Makovics Kornel / Forrás:  Tolnai Népújság

Idén két újabb mintát azonosítottak Tolnában

Németh Judit, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztályának osztályvezetője a hatósági munkáról tartott előadást. Mint mondta, 2004 óta minden évben a növényvédelmi felügyelők levélmintákat vettek a borvidékről. Ezeket a laborban átvizsgálták. Évekig nem találkoztak tünetes tőkékkel. Az első találat 2021-ben volt, akkor egy elhagyott, dunaszentgyörgyi ültetvényen azonosították a betegséget. Két évvel később, 2023-ban egy zombai ültetvényen, majd idén két újabb mintán azonosították az aranyszínű sárgaságot. 

Az osztályvezető részletesen elmondta, mi a teendő ebben az esetben, mit jelent a körülhatárolt terület, a puffer zóna és a fertőzött zóna.

Szakmai előadások az aranyszínű sárgaságról

Fotók: Makovics Kornél

 

