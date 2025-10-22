1 órája
Nemzeti tragédiának nevezik a borászok: Szekszárdon keresték a megoldást (fotók)
Megtelt Szekszárdon a Tudásközpont nagy előadóterme szőlőtermelőkkel, borászokkal szerdán délelőtt. A téma az aranyszínű sárgaság, a szőlő halálos betegsége volt. Három borvidékről – a pécsiről, a szekszárdiról és a tolnairól – érkeztek érdeklődők, hogy meghallgassák a szakmai előadásokat.
A fórum résztvevőit Vesztergombi Csaba szekszárdi borász, a Szekszárdi Hegyközség elnöke köszöntötte, aki azt hangsúlyozta, ha csak egy gazda is kimarad az összehangolt védekezésből, akkor már nem sikerül megállítani a betegséget. Bősz Adrián, a Szekszárdi borvidék elnöke az aranyszínű sárgaságot, a szőlő betegségét nemzeti tragédiához hasonlította, de bízik benne, hogy sikerül megállítani.
Az aranyszínű sárgaság ahol megjelenik, ott végleg megmarad
Reménnyel töltötte el a szervezőket az a tény, hogy zsúfolásig megtelt az előadóterem, ami azt jelenti, hogy komolyan veszik a szőlőtermelők, hogy nagy a baj. Az érdeklődőket Fritmann János soltvadkerti borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke köszöntötte. A szakember elmondta, hogy még most is sok gazdálkodó van, aki csak legyint, ha szóba kerül az aranyszínű sárgaság. Nekik azt tudja ajánlani, menjenek el Zalába, és nézzék meg a kivágott ültetvényeket. Valóban, 12 éve már hazánkban van ez a veszélyes kór, de az elmúlt két évben – éppen amiatt, mert sokan nem vették elég komolyan – nagyon felgyorsult a betegség terjedése. Észak-Olaszországban, a francia borvidékeken, Szlovéniában már átéltek hasonlót, és szívtépő volt, amikor a gazdáknak végig kellett élniük, ahogy sorra kivágták az ültetvényeiket.
Végigjárták az ültetvényeket: borászok, termelők, szakemberek az aranyszínű sárgaság ellen küzdenek
A hegyközség elnöke elmondta azt is, minden borvidéken egységes intézkedést kell végrehajtani. Az unió kénytelen lesz pár növényvédő szert újra engedélyezni, hogy megfogják a fertőzést. Fel kell számolni a nem művelt ültetvényeket is, és törvénymódosításokra is számítani lehet a cél érdekében.
– Az már biztos, hogy a drónnal történő védekező permetezések nem hatékonyak, és az is, hogy a kipermetezett vegyszerek csak 2-3 órás hatékonyságúak, éppen emiatt egyszerre kellene védekezni minden borvidéken – mondta Frittmann János. – Nem kell új dolgokat kitalálni, hiszen ellőttünk már a franciák, szlovénok végig járták ezt az utat. Most minden szőlőtermelő a saját családjának a megélhetéséért küzd. Sajnos Zalában és a Kunsági borvidéken is ki kellett már vágni nagyobb ültetvényeket – tette hozzá.
Ahol megjelenik a betegség, ott az ültetvény akár 80-100 százalékát is megfertőzheti
– Az aranyszínű sárgaság fitoplazma károsultja vagyok – mondta a szakmai előadó, Molnár Ákos, aki amúgy soproni szőlőtermelő, és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Szőlészeti Szekciójának az elnöke. Náluk egy 14 éves Zenit ültetvényt kellett kivágni. Azt is elmondta, hogy észak-Olaszországban az ültetvények 40 százalékát kellett újratelepíteni.
Szakmai előadásában részletesen elemezte a fitoplazma terjedését, tüneteit. Azt mondta, tudomásul kell venni, hogy a betegség soha nem fog már eltűnni, de korlátok közé kell szorítani, hogy megmaradjanak a borvidékek.
Fontos hangsúlyozni, ez a betegség a borra semmilyen hatással nincs, „csupán” maga a szőlő pusztul ki miatta, amiből a bor készülne.
Először Franciaországban jelent meg az ötvenes években, és sajnos ahol megjelenik, az ültetvény akár 80-100 százalékát is megfertőzheti. Hazánkban 2013-ban Lenti körzetében,Zala vármegyében fedezték fel először.
Idén két újabb mintát azonosítottak Tolnában
Németh Judit, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztályának osztályvezetője a hatósági munkáról tartott előadást. Mint mondta, a növényvédelmi felügyelők 2004 óta minden évben vettek a borvidékről levélmintákat. Ezeket a laborban megvizsgálták. Évekig nem találkoztak tünetes tőkékkel. Az első találat 2021-ben volt, akkor egy elhagyott dunaszentgyörgyi ültetvényen azonosították a betegséget. Két évvel később, 2023-ban egy zombai ültetvényen, majd idén két újabb mintán azonosították az aranyszínű sárgaságot.
Az osztályvezető részletesen elmondta, mi a teendő ebben az esetben, mit jelent a körülhatárolt terület, a puffer zóna és a fertőzött zóna.
Szakmai előadások az aranyszínű sárgaságrólFotók: Makovics Kornél