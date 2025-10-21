11 perce
Ha ez így megy tovább, a kalászosoknak annyi (videó)
Kukoricából gyengébb lett a hektáronkénti mennyiség, mint tavaly, a napraforgó átlaghozama viszont megegyezik az előző évivel. A cukorrépa betakarítása nemrégiben kezdődött – hangzott el a Tolna Vármegyei Betakarítási Koordinációs Bizottság ülésén.
Ülésezett a Tolna Vármegyei Betakarítási Koordinációs Bizottság, a téma az őszi betakarítási, vetési és talaj-előkészítési munkák állása volt. Az ülést megelőzően Vendégh Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei elnöke adott tájékoztatást a sajtó képviselőinek. Elmondta, hogy a napraforgó betakarítása a vármegye minden járásában lezárult, a termény minősége általánosságban jó. A vetésterület 45.200 hektár, az átlaghozam 2,9 tonna/hektár, ami megegyezik a tavalyi mennyiséggel. A hozamok szórása azonban jelentős a talaj tápanyagellátottságától, a lombtrágyázás, valamint gombaölő kezelés meglététől függően. Az olajtartalom a magas olajsavas hibrid esetén 45 százalék körüli volt, a víztartalom 9 százalék alatti, ezért szárításra nem volt szükség.
Csekélyebb mértékben fordult elő toxin probléma
A kukorica betakarítása is befejeződött a vármegye egész területén. A vetésterület 51.200 hektár volt, az átlaghozam a különböző járások adatai alapján 5-7 tonna/hektár körül alakult, de az öntözött területeken 9-10 tonna/hektár is előfordult. A vármegyei termésátlag 5,9 tonna/hektár, ami elmarad a tavalyitól. Az alacsonyabb hozamokat a szárazabb területeken mérték, azokon akár 2 tonna/hektár is előfordult, a magasabbakat a kedvezőbb vízellátottságú és szervestrágyázott táblákon. Toxinprobléma idén is előfordult, de csekélyebb mértékben, mint tavaly, főleg a szekszárdi járásból jelentettek a gazdák, hogy a magas toxin szint miatt nem vették át a terményt.
A cukorrépa betakarítása nemrégiben kezdődött
A Tolna vármegyében elvetett 1425 hektár szója betakarítása is szinte száz százalékban megtörtént. A szárazság és a nyári hőstressz jelentősen visszavetette a termést, az átlag 1,9 tonna/hektár. Egyedül az 1200 hektárnyi cukorrépa betakarítása tart még az elején, a munka a Tolnai, a Paksi és a Dombóvári járásban kezdődött már meg. A várható átlaghozam 30 tonna/hektár, ami igen gyenge eredmény.
Porba vetnek a gazdák
Az őszi vetésekkel jól haladtak a gazdák, az őszi káposztarepcét mindenhol elvetették, de a száraz talaj és a csapadékhiány miatt a kelés egyenetlen. Az őszi árpa vetése szinte teljes, a búza vetésének készültsége 85 százalékos. A csapadékhiány a vármegye egész területén kritikus, a gazdák az őszi áztató esőket várják, mert a fokozott csapadékhiány a repce- és kalászos-állományok fejlődését veszélyezteti.
