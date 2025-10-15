Bruttósíthatják a nyugdíjakat – ha meglépik, így változnak az összegek

Tizenkét évvel ezelőtt, 2013-ban volt egy kísérlet a magyar nyugdíjrendszer átalakítására. Bruttósított nyugdíjrendszerre tértünk volna át, ám az utolsó pillanatban visszavonta a kormány a tervet. Farkas András nyugdíjszakértő (NyugdíjGuru) elmondta, mit jelentene ez a nyugdíjasoknak, hiszen – ahogy fogalmaz – jelenleg a magyar nyugdíjrendszer egyedülálló módon működik, ugyanis itt a bruttó jövedelmekből nettó nyugdíjat állapítanak meg.

Bruttósított nyugdíjrendszer: a világ számos országában már így van

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

„Jelenleg a hazai nyugdíjrendszer egyedülálló módon működik, ugyanis itt a bruttó jövedelmekből nettó nyugdíjat állapítanak meg” – hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, hogy a világ számos országában a nyugdíjakat bruttó összegben határozzák meg, amelyből a nyugdíjasok egy kedvezményes adókulcs szerint fizetnek járulékokat, például egészségbiztosítási hozzájárulást.

A szakértő szerint Magyarországon is meg lehetne valósítani a bruttósítást, ami a nyugdíjak emelkedését vonná maga után. Ezzel együtt pedig bevezetésre kerülhetne egy kedvező adó- és járulékrendszer is a nyugdíjasok számára.

Farkas András úgy véli, ez az átalakítás azért is lenne jelentős, mert a nyugdíjasok ettől kezdve joggal mondhatnák, hogy nem szorulnak mások eltartására. Hiszen ha adó- és járulékfizetőként jelennek meg a rendszerben, akkor aktív hozzájárulóként kezelhetők, nem pedig eltartottként.

Ez azonban azt is jelentené, hogy a bruttósított nyugdíjak szintjét úgy kellene meghatározni, hogy a ténylegesen kézhez kapott összeg semmiképpen ne legyen kevesebb, mint eddig volt.

A negyedéves emelés lenne az igazságosabb

A szakértő kitért arra is, hogy a jelenlegi magas inflációs környezetben negyedéves nyugdíjemelésre lenne szükség. Így nem kellene a nyugdíjasoknak hosszú hónapokat várniuk a kompenzációra, mivel a rendszer automatikusan biztosítaná a friss gazdasági adatok szerinti emelést.

A javaslat szerint a törvény garantálná, hogy a nyugdíjak ne csak évente egyszer vagy kétszer – például januárban és novemberben – emelkedjenek, hanem minden negyedik hónapban, az aktuális gazdasági helyzetnek megfelelően.