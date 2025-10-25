Miért nem lehet a személyautók felére cascót kötni? Ez az oka

Idén a szeptember végéig a személyautókra megkötött teljes körű cascobiztosítások éves átlagdíja 206 400 forint volt, 4,7 százalékkal alacsonyabb a múlt év azonos időszakában tapasztalt 216 300 forintos szintnél – közölte az Insura biztosításközvetítő. Az autótulajdonosok 22 százaléka nyolc évnél idősebb autóra kötötte a biztosítást, a megkötött szerződések mellé 30 százalék köt kiegészítő biztosítást. A cascobiztosítások száma viszont nem nőtt.

A hazai autóknak csupán ötöde rendelkezik cascobiztosítással, pedig a lopáskárokra, a töréskárokra, elemi károkra – vihar, jégverés, áradás – kizárólag a casco nyújt fedezetet

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Ennyibe kerül személygépkocsira a cascobiztosítás, megérné a plusz költség

Azok az ügyfelek, akik használtautó-vásárláskor kötöttek cascoszerződést, átlagosan 219 400 forintot fizettek, ami 3,8 százalékos csökkenés.

A legkevesebbet, átlagosan 173 100 forintot azok fizették, akik autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést. Az online megkötött cascobiztosítások 165 100 forintos éves átlagdíja jelentősen alatta marad a teljes átlagnak, mivel a kedvezőbb díjú évfordulós kötések nagyobb arányban zajlanak ezen a csatornán.

Továbbra is probléma, hogy a hazai autóknak csupán ötöde rendelkezik cascobiztosítással, pedig a lopáskárokra, a saját hibából bekövetkező töréskárokra, illetve az egyre gyakrabban bekövetkező elemi károkra – vihar, jégverés, áradás – kizárólag a casco nyújt fedezetet.

A csekély biztosítottsági hányadnak az egyik magyarázata, hogy a biztosítók jellemzően 15 éves korig kötnek cascót egy autóra, vagyis a 16,3 éves átlagéletkorral rendelkező hazai autópark több mint fele eleve kiesik a biztosítható körből.

Ezekre az autókra a legolcsóbb most a kötelező biztosítás

Ha pedig a kötelező gépjármű-biztosítást (kgfb) nézzük, akkor a Netrisk adataiból kiderül, hogy januártól szeptember közepéig a személyautókra megkötött kgfb-szerződések átlagdíja 54 700 forint volt, míg tavaly ez az összeg 56 400 forint körül mozgott. Az árcsökkenés különösen április óta látványos, amikor a biztosítók között fokozódott a verseny.

A márkák rangsorában a Dacia-tulajdonosok járnak a legjobban, ők évi alig több mint 43 ezer forintot fizetnek a kötelezőre. Második a Suzuki (kevesebb mint 47 ezer forint), harmadik a Toyota (közel 53 ezer forint). Az Opel és a Ford következik a listán, 55 és 58 ezer forintos átlagdíjakkal.