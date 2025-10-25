39 perce
Miért nem lehet a személyautók felére cascót kötni? Ez az oka
Akinek van autója, annak kötelező biztosítása biztosan van, másra már nemigen költ. Pedig éves szinten 206 400 forintra csökkent az átlagos casco díja. A biztosítók jellemzően 15 éves korig kötnek cascobiztosítást, a magyar autópark fele viszont ennél idősebb.
Idén a szeptember végéig a személyautókra megkötött teljes körű cascobiztosítások éves átlagdíja 206 400 forint volt, 4,7 százalékkal alacsonyabb a múlt év azonos időszakában tapasztalt 216 300 forintos szintnél – közölte az Insura biztosításközvetítő. Az autótulajdonosok 22 százaléka nyolc évnél idősebb autóra kötötte a biztosítást, a megkötött szerződések mellé 30 százalék köt kiegészítő biztosítást. A cascobiztosítások száma viszont nem nőtt.
Ennyibe kerül személygépkocsira a cascobiztosítás, megérné a plusz költség
Azok az ügyfelek, akik használtautó-vásárláskor kötöttek cascoszerződést, átlagosan 219 400 forintot fizettek, ami 3,8 százalékos csökkenés.
A legkevesebbet, átlagosan 173 100 forintot azok fizették, akik autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést. Az online megkötött cascobiztosítások 165 100 forintos éves átlagdíja jelentősen alatta marad a teljes átlagnak, mivel a kedvezőbb díjú évfordulós kötések nagyobb arányban zajlanak ezen a csatornán.
Továbbra is probléma, hogy a hazai autóknak csupán ötöde rendelkezik cascobiztosítással, pedig a lopáskárokra, a saját hibából bekövetkező töréskárokra, illetve az egyre gyakrabban bekövetkező elemi károkra – vihar, jégverés, áradás – kizárólag a casco nyújt fedezetet.
A csekély biztosítottsági hányadnak az egyik magyarázata, hogy a biztosítók jellemzően 15 éves korig kötnek cascót egy autóra, vagyis a 16,3 éves átlagéletkorral rendelkező hazai autópark több mint fele eleve kiesik a biztosítható körből.
Ezekre az autókra a legolcsóbb most a kötelező biztosítás
Ha pedig a kötelező gépjármű-biztosítást (kgfb) nézzük, akkor a Netrisk adataiból kiderül, hogy januártól szeptember közepéig a személyautókra megkötött kgfb-szerződések átlagdíja 54 700 forint volt, míg tavaly ez az összeg 56 400 forint körül mozgott. Az árcsökkenés különösen április óta látványos, amikor a biztosítók között fokozódott a verseny.
A márkák rangsorában a Dacia-tulajdonosok járnak a legjobban, ők évi alig több mint 43 ezer forintot fizetnek a kötelezőre. Második a Suzuki (kevesebb mint 47 ezer forint), harmadik a Toyota (közel 53 ezer forint). Az Opel és a Ford következik a listán, 55 és 58 ezer forintos átlagdíjakkal.
Erre jó a kiegészítő biztosítás, egyre többen kötik
A legtöbben biztosan tudják, hogy a kötelező biztosítás célja, hogy közlekedési baleset okozása esetén a másik fél (személyi, vagyoni) kárát megtérítse. A cascobiztosítás pedig arra való, hogy a saját gépjárműben esett kárt – amit nem egy másik autós, hanem a sofőr, az időjárás, esetleg egy ismeretlen tettes okozott – térítse meg.
De lehetnek olyan közlekedési helyzetek, káresemények, amelyeket a két biztosítás egyike sem fedez.
- Egyre népszerűbbek a kiegészítő biztosítások, ez fedezetet nyújthat, ha a gépjármű vezetője sérül, és nem merül fel más felelőssége a balesetben – például mert ő okozta a balesetet, vagy az autóval fának csapódott.
- Hasonló elv alapján nyújthat nagy segítséget a poggyászbiztosítás is, hiszen a casco nem fedezi a vezető saját személyes tárgyaiban történt kárt. Azaz ha a sofőr balesetet okoz, és összetörik a telefonja, vagy az autót ellopják a csomagtartóban hagyott értékekkel együtt, azt sem a kötelező, sem a casco biztosítás nem téríti meg, a kiegészítő fedezet viszont megoldást jelenthet.
- De a biztosítók egyéb helyzetekre is ajánlanak kiegészítő fedezeteket, például vadkárra, kátyúkárra.