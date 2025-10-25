október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

16°
+14
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sok függ a kocsi életkorától

39 perce

Miért nem lehet a személyautók felére cascót kötni? Ez az oka

Címkék#biztosítás#casco#balesetek

Akinek van autója, annak kötelező biztosítása biztosan van, másra már nemigen költ. Pedig éves szinten 206 400 forintra csökkent az átlagos casco díja. A biztosítók jellemzően 15 éves korig kötnek cascobiztosítást, a magyar autópark fele viszont ennél idősebb.

Mauthner Ilona

Idén a szeptember végéig a személyautókra megkötött teljes körű cascobiztosítások éves átlagdíja 206 400 forint volt, 4,7 százalékkal alacsonyabb a múlt év azonos időszakában tapasztalt 216 300 forintos szintnél – közölte az Insura biztosításközvetítő. Az autótulajdonosok 22 százaléka nyolc évnél idősebb autóra kötötte a biztosítást, a megkötött szerződések mellé 30 százalék köt kiegészítő biztosítást. A cascobiztosítások száma viszont nem nőtt.

cascobiztosításon spórolnak sokan
A hazai autóknak csupán ötöde rendelkezik cascobiztosítással, pedig a lopáskárokra, a töréskárokra, elemi károkra – vihar, jégverés, áradás – kizárólag a casco nyújt fedezetet
Forrás:  Shutterstock/illusztráció

Ennyibe kerül személygépkocsira a cascobiztosítás, megérné a plusz költség

Azok az ügyfelek, akik használtautó-vásárláskor kötöttek cascoszerződést, átlagosan 219 400 forintot fizettek, ami 3,8 százalékos csökkenés.

A legkevesebbet, átlagosan 173 100 forintot azok fizették, akik autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést. Az online megkötött cascobiztosítások 165 100 forintos éves átlagdíja jelentősen alatta marad a teljes átlagnak, mivel a kedvezőbb díjú évfordulós kötések nagyobb arányban zajlanak ezen a csatornán.

Továbbra is probléma, hogy a hazai autóknak csupán ötöde rendelkezik cascobiztosítással, pedig a lopáskárokra, a saját hibából bekövetkező töréskárokra, illetve az egyre gyakrabban bekövetkező elemi károkra – vihar, jégverés, áradás – kizárólag a casco nyújt fedezetet.

A csekély biztosítottsági hányadnak az egyik magyarázata, hogy a biztosítók jellemzően 15 éves korig kötnek cascót egy autóra, vagyis a 16,3 éves átlagéletkorral rendelkező hazai autópark több mint fele eleve kiesik a biztosítható körből.

Ezekre az autókra a legolcsóbb most a kötelező biztosítás

Ha pedig a kötelező gépjármű-biztosítást (kgfb) nézzük, akkor a Netrisk adataiból kiderül, hogy januártól szeptember közepéig a személyautókra megkötött kgfb-szerződések átlagdíja 54 700 forint volt, míg tavaly ez az összeg 56 400 forint körül mozgott. Az árcsökkenés különösen április óta látványos, amikor a biztosítók között fokozódott a verseny.

A márkák rangsorában a Dacia-tulajdonosok járnak a legjobban, ők évi alig több mint 43 ezer forintot fizetnek a kötelezőre. Második a Suzuki (kevesebb mint 47 ezer forint), harmadik a Toyota (közel 53 ezer forint). Az Opel és a Ford következik a listán, 55 és 58 ezer forintos átlagdíjakkal.

Erre jó a kiegészítő biztosítás, egyre többen kötik

A legtöbben biztosan tudják, hogy a kötelező biztosítás célja, hogy közlekedési baleset okozása esetén a másik fél (személyi, vagyoni) kárát megtérítse. A cascobiztosítás pedig arra való, hogy a saját gépjárműben esett kárt – amit nem egy másik autós, hanem a sofőr, az időjárás, esetleg egy ismeretlen tettes okozott – térítse meg.

De lehetnek olyan közlekedési helyzetek, káresemények, amelyeket a két biztosítás egyike sem fedez. 

  • Egyre népszerűbbek a kiegészítő biztosítások, ez fedezetet nyújthat, ha a gépjármű vezetője sérül, és nem merül fel más felelőssége a balesetben – például mert ő okozta a balesetet, vagy az autóval fának csapódott. 
  • Hasonló elv alapján nyújthat nagy segítséget a poggyászbiztosítás is, hiszen a casco nem fedezi a vezető saját személyes tárgyaiban történt kárt. Azaz ha a sofőr balesetet okoz, és összetörik a telefonja, vagy az autót ellopják a csomagtartóban hagyott értékekkel együtt, azt sem a kötelező, sem a casco biztosítás nem téríti meg, a kiegészítő fedezet viszont megoldást jelenthet. 
  • De a biztosítók egyéb helyzetekre is ajánlanak kiegészítő fedezeteket, például vadkárra, kátyúkárra.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu