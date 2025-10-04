Kemény őszi árak: három alapélelmiszer is drágul októberben

Fel kell készülni a háztartásoknak ősszel, hiszen tovább drágul az élő baromfi, a baromfihús és a tojás is – derül ki az Agroinform legfrissebb cikkéből. Szeptembertől folytatódott az élelmiszer drágulás, ami különösen érzékenyen érinti a dobozos és tálcás tojást, amelyek akár 30 százalékkal is drágábbak lettek egy év alatt. Ez az emelkedés jelentős terhet ró a családi költségvetésre, hiszen a tojás az egyik alapvető élelmiszer.

Élelmiszer drágulás: megugrott a baromfi és a tojás ára.

Fotó: (illusztráció) MW / Forrás: MW

Élelmiszer drágulás – mit jelent ez a pénztárcánknak?

Az árak emelkedése nemcsak a tojás piacán tapasztalható, hanem a baromfihús területén is. A csirkehús esetében a csirkemellfilé kilogrammonkénti ára szeptemberben már 2087,9 forint volt, ami 15,8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Érdekesség, hogy míg a csirkemell ára kiugróan nőtt, az egész csirke ára kissé csökkent az előző héthez viszonyítva. A csontos csirkecomb és a csontos csirke árak is emelkedtek, de nem olyan látványosan, mint a mellfilé.

A pulykahús drágulása még látványosabb: a pulykamellfilé ára 2851,8 forintra emelkedett kilogrammonként, ami 38,7 százalékos éves növekedést jelent. A csontos pulyka alsó- és felső comb ára is nőtt, 780,6, illetve 1802,6 forintért keltek el a termékek. Az árak emelkedése arra utal, hogy a baromfihús és a tojás iránti kereslet tartósan magas, miközben a termelési költségek, a takarmányárak és az egyéb gazdasági tényezők is folyamatosan növekednek.

Csirkehús feldolgozói árak:

Csirkemellfilé: 2 087,9 Ft/kg (év/év +15,8 százalék)

Csontos csirkemell: 1 257,9 forint/kilogramm

Csirkecomb, csontos: 977,1 forint/kilogramm

Egész csirke (65 százalékos): 973,1 forint/kilogramm

A tojásnál is jelentős áremelkedés következett be:

Ketreces dobozos tojás (M+L): 63,19 forint/darab (+34,4 százalék)

Ketreces tálcás tojás (M+L): 60,10 forint/darab (+34,7 százalék)

Mély almos dobozos tojás (M+L): 72,12 forint/darab (+33,6 százalék)

A hazai családoknak tehát fel kell készülniük arra, hogy az alapvető élelmiszerek drágulása az ősz folyamán sem áll meg, ami a megélhetési költségek növekedésével járhat. Az Agroinform elemzése alapján a baromfiágazat és a tojáspiac árai várhatóan tovább emelkednek, így érdemes tudatosan tervezni a vásárlást, és figyelemmel kísérni a piaci változásokat.