október 4., szombat

Ferenc névnap

+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Árrobbanás

1 órája

Kemény őszi árak: három alapélelmiszer is drágul októberben

Címkék#baromfihús#tojás#baromfi#drágulás

Három élelmiszer is drágul októberben, amit a pénztárcánk is érezni fog.

Keresztes Klaudia

Fel kell készülni a háztartásoknak ősszel, hiszen tovább drágul az élő baromfi, a baromfihús és a tojás is – derül ki az Agroinform legfrissebb cikkéből. Szeptembertől folytatódott az élelmiszer drágulás, ami különösen érzékenyen érinti a dobozos és tálcás tojást, amelyek akár 30 százalékkal is drágábbak lettek egy év alatt. Ez az emelkedés jelentős terhet ró a családi költségvetésre, hiszen a tojás az egyik alapvető élelmiszer.

Élelmiszer drágulás: megugrott a baromfi és a tojás ára.
Élelmiszer drágulás: megugrott a baromfi és a tojás ára.
Fotó: (illusztráció) MW / Forrás:  MW

Élelmiszer drágulás – mit jelent ez a pénztárcánknak?

Az árak emelkedése nemcsak a tojás piacán tapasztalható, hanem a baromfihús területén is. A csirkehús esetében a csirkemellfilé kilogrammonkénti ára szeptemberben már 2087,9 forint volt, ami 15,8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Érdekesség, hogy míg a csirkemell ára kiugróan nőtt, az egész csirke ára kissé csökkent az előző héthez viszonyítva. A csontos csirkecomb és a csontos csirke árak is emelkedtek, de nem olyan látványosan, mint a mellfilé.

A pulykahús drágulása még látványosabb: a pulykamellfilé ára 2851,8 forintra emelkedett kilogrammonként, ami 38,7 százalékos éves növekedést jelent. A csontos pulyka alsó- és felső comb ára is nőtt, 780,6, illetve 1802,6 forintért keltek el a termékek. Az árak emelkedése arra utal, hogy a baromfihús és a tojás iránti kereslet tartósan magas, miközben a termelési költségek, a takarmányárak és az egyéb gazdasági tényezők is folyamatosan növekednek.

Csirkehús feldolgozói árak:

  • Csirkemellfilé: 2 087,9 Ft/kg (év/év +15,8 százalék)
  • Csontos csirkemell: 1 257,9 forint/kilogramm
  • Csirkecomb, csontos: 977,1 forint/kilogramm
  • Egész csirke (65 százalékos): 973,1 forint/kilogramm

A tojásnál is jelentős áremelkedés következett be:

  • Ketreces dobozos tojás (M+L): 63,19 forint/darab (+34,4 százalék)
  • Ketreces tálcás tojás (M+L): 60,10 forint/darab (+34,7 százalék)
  • Mély almos dobozos tojás (M+L): 72,12 forint/darab (+33,6 százalék)

A hazai családoknak tehát fel kell készülniük arra, hogy az alapvető élelmiszerek drágulása az ősz folyamán sem áll meg, ami a megélhetési költségek növekedésével járhat. Az Agroinform elemzése alapján a baromfiágazat és a tojáspiac árai várhatóan tovább emelkednek, így érdemes tudatosan tervezni a vásárlást, és figyelemmel kísérni a piaci változásokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu