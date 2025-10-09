október 9., csütörtök

Adózás

23 perce

Ellenőrzik a piacokat és a vásárokat Tolnában

Címkék#NAV#piac#vásár

A piacokat, vásárokat ellenőrzik az adóhatóság revizorai október 13. és 18. között Tolnában.

Teol.hu

A NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. október 13. és 18. között a piacokat, vásárokat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. ellenőrzés várható Bátán (10:13.), Pakson (10.14.), Ozorán (10.15.), Tamásiban (10.16.), Bonyhádon (10.17), és Faddon (10.18.) – közölte honlapján a NAV. Hozzátették. a közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.

