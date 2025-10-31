október 31., péntek

Ellenőrzik az építkezéseket és az építőanyag-kereskedőket

Az építkezéseket és az építőanyag-kereskedőket ellenőrzik az adóhatóság munkatársai Tolnában.

Teol.hu

Az építkezéseket és az építőanyag-kereskedőket ellenőrzik a NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai november 3. és 7. között. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Ellenőrzés várható Nagydorogon (11.03.), Pakson (11.04.), Tolnán (11.05.), Szekszárdon (11.06.) és Bonyhádon (11.07.) – közölte honlapján a NAV. Hozzátették, a közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.

 

