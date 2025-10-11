Újabb drágulás, mutatjuk, melyik élelmiszer kerül hamarosan még többe

Az étolaj ára hamarosan érezhetően emelkedhet, de nem ez az egyetlen termék, amelynek költsége növekedhet a közeljövőben. A háttérben egy kormányzati döntés áll: a hulladékgazdálkodási termékdíjak – az úgynevezett EPR-díjak – emelése, amely a beszállítói árak növekedéséhez vezet.

Jön az újabb drágulás, emelkedik az étolaj ára a hulladékgazdálkodási termékdíj miatt

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Az étolaj ára közel nyolcszáz forint lesz

A díjemelés különösen az üveges csomagolású termékeket és a növényi olajokat érinti érzékenyen. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint egy átlagos, 700–750 forintos étolajnál a 72 százalékos termékdíj-emelés 25–30 forinttal is növelheti a beszerzési árat, és ez minden beszállítónál megjelenik. A kiskereskedők mozgástere szűk, így ez az árnövekedés szinte biztosan megjelenik majd a boltok polcain is.

Az OKSZ arra emlékeztet, hogy már a 2023-as díjemelések – amelyek sok esetben 7–10-szeres növekedést jelentettek – is komoly inflációs hatással bírtak. Ezt nemcsak a szakmai szervezetek, hanem a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálatai is alátámasztották, különösen a tej, a tejtermékek és a tojás árának alakulása kapcsán.