Aszály és munkaerőhiány: kihívások előtt a paprikatermesztés

Beérett a fűszerpaprika. Füzéreket egyre kevesebb helyen látni, inkább hálós tömlők lógnak ott, ahol még foglalkoznak a termesztésével. Ám olyan jellegzetes paprika termő helyeken is egyre kevesebben foglalatoskodnak vele, mint Bogyiszló. – Inkább már csak az idősebbek foglalkoznak vele, az egyre extrémebb időjárás pedig kihívások elé állítja a termelőket. Öntözés nélkül már nem lehet jó termést elérni – mondta Tóth István, a falu polgármestere, aki maga is foglalkozik paprikatermesztéssel.

Tóth István az idei termést mutatja. Az öntözésnek köszönhetően jó minőségű fűszerpaprika kerülhet a vásárlókhoz

Fotó: Makovics Kornél

Bakhátas művelés segít az aszállyal szemben

Hozzátette, hogy önmagában az öntözés sem jelent megoldást, hiszen légköri aszály akkor is sújtja a térséget. Ő átállt az úgynevezett bakhátas művelésre, melynek során két sor között középen fut a csepegtető, közvetlenül a növény gyökeréhez juttatva nemcsak a vizet, hanem szükség esetén a különböző tápanyagokat is. A fólia megakadályozza a víz elpárolgását, illetve a gyomosodást is, ezzel pedig lehet valamelyest spórolni az élőmunkán.

A költségek a fűszerpaprika árára is kihatnak

– Egyébként is nehéz kézi erőt találni, főleg idősek jönnek, akik generációk óta foglalkoznak paprikával – mondta Tóth István. A termesztéssel járó költségek pedig kihatnak a fűszerpaprika árára is. Kilogrammonként akár 9000-10.000 forintot is elkérhetnek érte.