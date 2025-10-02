október 2., csütörtök

Petra névnap

14°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Háromgyerekes anyák

3 órája

„Nem jelentéktelen összeg” – érezhető könnyebbséget hoz az adómentesség

Címkék#gyermek#család#kedvezmény

Új adóintézkedés lépett életbe október elsejétől. A szabályozás értelmében a háromgyerekes édesanyák jövedelemadó-mentességet kapnak. A döntés anyagi biztonságot és kiszámíthatóságot teremt számos magyar család számára.

Szeri Árpád

Jövedelemadó-mentesek a háromgyerekes édesanyák – közölte a Világgazdaság. Ez a kedvezmény – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter – október elsejétől érvényes. A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy erre a mentességre minden életkorú háromgyermekes édesanya jogosult.

háromgyerekes édesanyák
A háromgyerekes édesanyák október elsejei dátummal jövedelemadó-mentességet kaptak. Képünk illusztráció
Fotó: Fotó: MNStudio

A tárca vezetője azt is hangsúlyozta, hogy a most életbe lépő adókedvezményt nem csak egy összegben, az szja-bevalláskor, hanem év közben is igénybe vehetik az anyák. Az az édesanya, aki nem akarja egy összegben, a jövő évi szja-bevallás idején érvényesíteni a kedvezményt, már most, év közben is igénybe veheti azt. A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más adókedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból

Háromgyerekes édesanyák: jó hír számukra

Éva egy szekszárdi hivatalban dolgozik, férjével együtt három gyermeket nevel. A két lány tizenegy, illetve hatéves, a fiú pedig kilenc esztendős. A család számára – erősítette meg Éva – nem is lehet kérdés, hogy ez az intézkedés igen előnyös. 

– Természetesen örülök annak, hogy több lesz a jövedelmem és azt gondolom, hogy ezzel az érzéssel nem vagyok egyedül – mondta. – Még akkor sem, ha közben látom a másik oldalt, azaz az állami bevétel kiesést. 

Hozzátette, hogy férje is tud az új rendelkezésről. Sőt, annak hatására már meg is állapodtak egymással egy idevágó változtatásban. Eddig ugyanis a család megosztva vette igénybe az adókedvezményt, a férj két gyermekre, az édesanya egyre. Mostantól azonban a férj él ezzel a lehetőséggel mindhárom gyermeket illetően.

– Még nagyon friss ez az intézkedés, időm sem volt számításokat végezni, tehát nem tudom pontosan, hogy mennyi is marad többletként a családi kasszában – folytatta az édesanya. – De nem jelentéktelen összeg. A pontos számok a jövő hónapban derülnek ki.

Van viszont, ami teljesen biztos. Például az, hogy a mentesség révén keletkező összeg egy részét Éva a gyermekek ruháztatására költi. Ez a tétel meglehetősen sokat visz a teljes bevételből. Ami marad, azt pedig a család félreteszi megtakarításként.

Egyébként a lehetséges összhozadékra a tárca vezetője közölt két értéket. A családi adókedvezmények növelésével, illetve a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességével a két gyermeket nevelő családoknál évi 1 millió 700 ezer forinttal, míg a három gyermeket nevelő családoknál évi 2 millió 400 ezer forinttal több maradhat 2026-ban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu