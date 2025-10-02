„Nem jelentéktelen összeg” – érezhető könnyebbséget hoz az adómentesség

Jövedelemadó-mentesek a háromgyerekes édesanyák – közölte a Világgazdaság. Ez a kedvezmény – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter – október elsejétől érvényes. A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy erre a mentességre minden életkorú háromgyermekes édesanya jogosult.

A tárca vezetője azt is hangsúlyozta, hogy a most életbe lépő adókedvezményt nem csak egy összegben, az szja-bevalláskor, hanem év közben is igénybe vehetik az anyák. Az az édesanya, aki nem akarja egy összegben, a jövő évi szja-bevallás idején érvényesíteni a kedvezményt, már most, év közben is igénybe veheti azt. A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más adókedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból.

Háromgyerekes édesanyák: jó hír számukra

Éva egy szekszárdi hivatalban dolgozik, férjével együtt három gyermeket nevel. A két lány tizenegy, illetve hatéves, a fú pedig kilenc esztendős. A család számára – erősítette meg Éva – nem is lehet kérdés, hogy ez az intézkedés igen előnyös.

– Természetesen örülök annak, hogy több lesz a jövedelmem és azt gondolom, hogy ezzel az érzéssel nem vagyok egyedül – mondta. – Még akkor sem, ha közben látom a másik oldalt, azaz az állami bevétel kiesést.

Hozzátette, hogy férje is tud az új rendelkezésről. Sőt, annak hatására már meg is állapodtak egymással egy idevágó változtatásban. Eddig ugyanis a család megosztva vette igénybe az adókedvezményt, a férj két gyermekre, az édesanya egyre. Mostantól azonban a férj él ezzel a lehetőséggel mindhárom gyermeket illetően.

– Még nagyon friss ez az intézkedés, időm sem volt számításokat végezni, tehát nem tudom pontosan, hogy mennyi is marad többletként a családi kasszában – folytatta az édesanya. – De nem jelentéktelen összeg. A pontos számok a jövő hónapban derülnek ki.

Van viszont, ami teljesen biztos. Például az, hogy a mentesség révén keletkező összeg egy részét Éva a gyermekek ruháztatására költi. Ez a tétel meglehetősen sokat visz a teljes bevételből. Ami marad, azt pedig a család félreteszi megtakarításként.