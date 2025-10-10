Újabb segítség a háromgyermekes anyáknak

Október 1-jétől él a háromgyermekes anyák adókedvezménye. Az elmúlt időszak leggyakrabban feltett kérdéseit összegyűjtve a NAV most újabb segítséget nyújt a kedvezmény érvényesítéséhez. Az adóhivatal ma tett közzé a honlapján egy tájékoztatót (Gyakran ismételt kérdések), amely egyértelmű, hasznos és gyakorlati információkat ad a kedvezményezetteknek – tájékoztatott Mózsik Szilvia, a NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság Igazgatási és Humánpolitikai Osztályának szakértője.

Fotó: illusztráció/Balázs Attila/MTI

Októbertől benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére, nekik ugyanis október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után.

A kedvezmény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő minden lényeges kérdésre megtalálják a választ az édesanyák a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján. Az ügyfélszolgálatra érkezett kérdések alapján állította össze az adóhivatal a most közzétett harminc kérdés-választ, melyek minden szükséges információt megadnak az érdeklődőknek.