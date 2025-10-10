október 10., péntek

Adókedvezmény

46 perce

Újabb segítség a háromgyermekes anyáknak

Címkék#NAV#szja#adózás

Teol.hu

Október 1-jétől él a háromgyermekes anyák adókedvezménye. Az elmúlt időszak leggyakrabban feltett kérdéseit összegyűjtve a NAV most újabb segítséget nyújt a kedvezmény érvényesítéséhez. Az adóhivatal ma tett közzé a honlapján egy tájékoztatót (Gyakran ismételt kérdések), amely egyértelmű, hasznos és gyakorlati információkat ad a kedvezményezetteknek – tájékoztatott Mózsik Szilvia, a NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság Igazgatási és Humánpolitikai Osztályának szakértője.

Fotó: illusztráció/Balázs Attila/MTI

Októbertől benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére, nekik ugyanis október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után.

A kedvezmény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő minden lényeges kérdésre megtalálják a választ az édesanyák a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján. Az ügyfélszolgálatra érkezett kérdések alapján állította össze az adóhivatal a most közzétett harminc kérdés-választ, melyek minden szükséges információt megadnak az érdeklődőknek.

A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető. A kedvezmény érvényesíthető egy összegben a jövő évi adóbevallásban, vagy akár már év közben is, ehhez vagy a munkáltatónál vagy online a NAV-nál az ONYA-ban lehet nyilatkozni, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején érkező fizetésben megjelenhet.

Online már több mint negyvenezren kérték a háromgyerekes anyák kedvezményét, és a NAV továbbra is minden lehetőséget megragad, hogy a segítse a kedvezmény igénybevételét. Korábban csaknem félmillió munkáltató figyelmét hívta fel a legfontosabb teendőkre, most a nyilatkozatot kitöltőknek kínál hasznos információkat – íra közleményében a NAV. 

A Gyakran ismételt kérdések a NAV-honlapon az alábbi linken érhető el: Kérdések és válaszok - Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

