Autóvásárlás

1 órája

Ne vedd meg, nagyot bukhatsz! – Ezek a használt autók még a kereskedőknek sem kellenek

Címkék#kilométeróra#rozsda#használt autó#hiba#márka#modell

A használt autó vásárlása mindig nagy körültekintést igényel. Egyes modellek egyszerűen rosszul öregszenek, motorjuk vagy sebességváltójuk alapvető tervezési hibáktól szenved és évente több százezer forintba kerül a javíttatásuk. Szerencsére ma már egyre megbízhatóbbak a kereskedések. Vannak olyan autók, melyeket még a kereskedők sem szívesen árusítanak, legfeljebb alkatrészként.

Mauthner Ilona

Szakértők szerint a külföldről behozott autók gyakran már manipulált állapotban kerülnek a magyar piacra. A használt autó vásárlásakor sokszor nehéz felismerni a visszatekert kilométerórát vagy a rejtett rozsdát.

használt autó, nehéz sokszor a döntés
Használt autót vásárolni mindig rizikó, de legalább van egy felület, ahol utánanézhetünk rendszám alapján, mit lehet tudni az általunk kinézett járműről. 
Forrás: MW/illusztráció (archív fotó)

Ilyen használt autót – ha jót akarsz – sose vegyél meg!

A statisztika nem mindig azt mutatja, hogy a kor vagy éppen a futóteljesítmény lenne a hiba a használt autók esetén. Egyes modellek egyszerűen rosszul öregszenek, motorjuk vagy sebességváltójuk alapvető tervezési hibáktól szenved és évente több százezer forintba kerül a javíttatásuk a tulajdonosuknak.

A német megbízhatósági rangosok és szerelői szakvélemények alapján készült egy lista, melyen három modellt gyűjtöttek össze, melyeket jobb elkerülni, ha használt autó vásárlásban gondolkodunk.

  • Opel Insignia első generáció (2008–2017)
  • BMW 5-ös sorozat E60/E61 generáció (2003–2010)
  • Fiat Punto és Grande Punto (2005–2018)

Az egyik szekszárdi használtautó-kereskedő elmondta, kereskedőnként változik, ki, melyik modellt vásárolja szívesebben. 

Ami nálam nincs, az nem véletlenül nincs. Nálunk a legnépszerűbb modellek a Suzuki mellett a japán és a koreai autók, így a Hyundai, Toyota és Mazda, vagy a német autók közül az Opel. Ezeket a márkákat viszik a legtöbbet, én ezekből is hozom be a legtöbbet külföldről.

– mondta az általunk megkérdezett használatautó-kereskedés tulajdonosa. 

A különböző autós portálokon a legtöbb negatívan csengő megjegyzés a Fiat egyes modelljeire található, de a megbízható márkák között is akadnak olyan modellek, amelyre laikus ember nem is gondolna. A Toyota Proeace 2020-as modellje is felkerült a fekete listára motorblokkja miatt.

Mire érdemes figyelni használt autó vásárlása esetén?

  1. Kilométeróra állása és valóságtartalma – Gyanúsan alacsony futásteljesítmény? Lehet, hogy visszatekerték.
  2. Szervizkönyv és dokumentált előélet – Keresd a rendszeres karbantartás nyomait: pecsétek, számlák, javítási jegyzőkönyvek.
  3. Alvázszám (VIN) egyezése – Ellenőrizd, hogy a forgalmiban, alvázon, szélvédőn ugyanaz a szám szerepel-e.
  4. Rozsda és korrózió – Különösen az alvázon, küszöbnél, kerékjárati íveknél lehet árulkodó.
  5. Motortér állapota – Ne legyen frissen mosott (leplezésre utalhat), olajfolyás vagy szokatlan hang.
  6. Belső tér kopottsága – Kopott kormány, ülés, pedálok: ezek árulkodnak a valós futásteljesítményről.
  7. Működő elektronika – Ellenőrizd az összes kapcsolót, klímát, ablakemelőt, rádiót stb.
  8. Tesztvezetés élménye – Próbáld ki hideg motorral! Figyeld, hogyan indul, vált, fékez, viselkedik úton.
  9. Gumiabroncsok állapota és életkora – Nemcsak a profilmélység, hanem a DOT-szám (gyártási idő) is fontos.
  10. Hivatalos lekérdezések elvégzése – Nézd meg a jármű előéletét ingyenes vagy fizetős online rendszereken

 

