Ne vedd meg, nagyot bukhatsz! – Ezek a használt autók még a kereskedőknek sem kellenek

Szakértők szerint a külföldről behozott autók gyakran már manipulált állapotban kerülnek a magyar piacra. A használt autó vásárlásakor sokszor nehéz felismerni a visszatekert kilométerórát vagy a rejtett rozsdát.

Használt autót vásárolni mindig rizikó, de legalább van egy felület, ahol utánanézhetünk rendszám alapján, mit lehet tudni az általunk kinézett járműről.

Forrás: MW/illusztráció (archív fotó)

Ilyen használt autót – ha jót akarsz – sose vegyél meg!

A statisztika nem mindig azt mutatja, hogy a kor vagy éppen a futóteljesítmény lenne a hiba a használt autók esetén. Egyes modellek egyszerűen rosszul öregszenek, motorjuk vagy sebességváltójuk alapvető tervezési hibáktól szenved és évente több százezer forintba kerül a javíttatásuk a tulajdonosuknak.