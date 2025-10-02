október 2., csütörtök

A megbízhatót keresik

1 órája

Használt autók: évente ennyi az értékvesztés egy-egy típusnál

A használt autót forgalmazó cégek adatai szerint idén nyáron tovább emelkedtek az árak. A használtautó-piacon az eladó hirdetések kínálati átlagára 5,5 millió forint volt, szemben a tavaly augusztusban regisztrált 5,3 millióval. Évente a legnagyobb értékvesztés az elektromos autóknál van.

Mauthner Ilona

A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) augusztusi jelentése pontosabb képet ad a hazai használtautó-kínálat és kereslet jellemzőiről, alakulásáról – írta a vezess.hu. A használtautó-piacon idén augusztusban a megjelent hirdetések közel negyven százaléka a 2,5 millió forint alatti, harminc százaléka pedig a 2,5–5 millió forint közötti járműveket kínálta. Csupán 13 százaléka volt 5–10 millió forint között.

használtautó-piacon számít a jármű állapota mellett a kora is
Használtautó-piac: több a benzines, mint a dízelmotoros

Az adatok nemcsak az árakról, hanem a kínálat szerkezetéről is pontos képet festenek. A hirdetett járművek fele benzinmeghajtású volt, míg 40,8 százalékuk dízelmotorral szerelt. Az alternatív hajtások súlya ugyan még mindig kisebb, de növekvő: elektromos autóból 5,3, míg hibridből pedig 3,9 százalék szerepelt a kínálatban.

A dízelautók átlagosan több mint 40 százalékkal futottak többet, mint a benzinesek.

A különböző hajtású autók életkora és használtsága között is van különbség. A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg a dízelek 12,4 évesek. A dízel járművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer, a benzineseké pedig 156 ezer kilométer, vagyis több mint 40 százalékos eltérés látszik. Ez a használati szokásokat is tükrözi, hiszen a dízel autókat jellemzően hosszabb utakra, intenzívebb igénybevételre használják.

Évente az elektromosoknál a legnagyobb az értékvesztés

Az elemzésből az is kiderül, hogy évente a következő mértékű értékvesztéssel számolhatnak a tulajdonosok: benzinesek 6,9 százalékkal, a dízelek 7,9, az elektromosok 8, és a hibridek 6,1 százalékkal érnek kevesebbet. 

Minden további ezer kilométer megtétele 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez a piacon. A járművek állapota is jelentős árkülönbséget generál: az újszerű autók átlagosan 27,7 százalékkal kínálhatók drágábban, míg a sérült példányok akár 58,9 százalékkal olcsóbbak lehetnek.

A 10 legnépszerűbb modell kínálati átlagárának tekintetében a Suzuki Swift emelkedett a legnagyobb mértékben, 9,6 százalékkal, ezt a Tolna vármegyei használt autókat értékesítő vállalkozások vezetői is megerősítették, a Ford Mondeo ezzel ellentétben 10,7 százalékos csökkenést mutatott egy év alatt.

Az életkort elemezve egyedül a Ford Mondeonál figyelhetünk meg stagnálást, míg a többi modell esetén mérséklődés következett be. A legnagyobb visszaesést a Kia Ceed produkálta, 12,9 százalékkal.

 

