Felére csökkent az atomerőmű 2. blokkjának teljesítménye

„Az MVM Paksi Atomerőmű 2. blokkján október 30-án 11:01-kor automatikus villamos védelmi működés történt, amely 50 százalékkal csökkentette a blokk elektromos teljesítményét. A hibafeltárást megkezdték a szakemberek” – tájékoztatott honlapján az Országos Atomenergia Hivatal (OAH). Hozzátették, a blokk biztonsága nem volt veszélyeztetve, a meghibásodásnak környezetre gyakorolt hatása nincs.

Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 MW-ot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad.

Az atomeromu.hu oldalon közöltek szerint „az egyik turbinagenerátor villamos védelmi jelre kiesett, emiatt a reaktorblokk jelenleg 50 százalékos teljesítményszinten üzemel”.