október 30., csütörtök

Alfonz névnap

16°
+18
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Atomenergia

50 perce

Felére csökkent az atomerőmű 2. blokkjának teljesítménye

Címkék#Országos Atomenergia Hivatal#Paks#paksi atomerőmű#energia#atomerőmű

Ötven százalékos teljesítményszinten üzemel a Paksi Atomerőmű 2. blokkja.

Teol.hu
Felére csökkent az atomerőmű 2. blokkjának teljesítménye

Fotó: atomeromu.hu

„Az MVM Paksi Atomerőmű 2. blokkján október 30-án 11:01-kor automatikus villamos védelmi működés történt, amely 50 százalékkal csökkentette a blokk elektromos teljesítményét. A hibafeltárást megkezdték a szakemberek” – tájékoztatott honlapján az Országos Atomenergia Hivatal (OAH). Hozzátették, a blokk biztonsága nem volt veszélyeztetve, a meghibásodásnak környezetre gyakorolt hatása nincs.

Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 MW-ot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad.

Az atomeromu.hu oldalon közöltek szerint „az egyik turbinagenerátor villamos védelmi jelre kiesett, emiatt a reaktorblokk jelenleg 50 százalékos teljesítményszinten üzemel”.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu