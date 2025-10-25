október 25., szombat

Fontos a valorizációs szorzószám

42 perce

Ki kaphatja a kiegészítő nyugdíjemelést Nők 40 esetében?

Az öregségi nyugdíj megállapításának kezdő időpontja kulcsfontosságú kérdés, amelyet nem mindig egyszerű meghozni. A nők estében még bonyolultabb. Kérdés, a kiegészítő nyugdíjemelésre a Nők 40 esetében mikor jogosultak az érintettek?

Mauthner Ilona

Bár a nyugdíjkorhatár betöltésétől kezdve bármikor kérhető a nyugellátás, több tényezőt is érdemes mérlegelni – például a nyugdíj várható összegét, amely az igénylés évétől függően eltérő lehet. A korhatártól függetlenül a nők számára elérhető a „Nők 40” kedvezményes nyugellátás, amelyet a negyven év jogosultsági idő megszerzésétől kezdve bármikor igénybe lehet venni. Kérdés azonban: kiegészítő nyugdíjemelésre ez a réteg mikor jogosult?

kiegészítő nyugdíjemelés vajon kinek jár?
A „Nők 40” kedvezményes nyugdíjnál mikor jár kiegészítő nyugdíjemelés? Ez attól függ, ki mikor ment nyugdíjba
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

A „Nők 40” kedvezményes nyugdíjnál mikor jár kiegészítő nyugdíjemelés?

Amennyiben az érintett hölgy 2024-ben (vagy korábban) megszerezte a kedvezményes nyugellátáshoz szükséges 40 év jogosultsági időt, dönthet arról, mikor veszi igénybe a nyugdíjat, figyelembe véve a nyugdíj összegét és személyes körülményeit.

Jó tudni, az idei év novemberében esedékes kiegészítő nyugdíjemelésben azok a hölgyek részesülhetnek, akik már 2025 előtt megszerezték a kedvezményes nyugellátáshoz szükséges feltételeket, és legkésőbb 2024. december 31-ig igénybe vették a nyugdíjat.

Ha mindez csak 2025-ben történik meg, akkor a januári és évközi nyugdíjemelés, valamint a tizenharmadik havi nyugdíj is csak 2026-ban válik esedékessé.

Öregségi nyugdíjkorhatár 2025-ben

Azok számára, akik 1957-ben vagy később születtek, az öregségi nyugdíjkorhatár 65 év. Ennek alapján 2025-ben az 1960-ban születettek érik el a 65 éves korhatárt, és válhatnak jogosulttá az öregségi nyugdíjra. Idén július 26-tól kezdődően a nyugdíj biztosítási jogviszony fenntartása mellett is igényelhető, tehát nem feltétlenül szükséges a munkaviszony megszüntetése a nyugdíj igénybevételéhez.

Mikortól érdemes igényelni a nyugdíjat?

Amennyiben a nyugdíjjogosultság már fennáll, de nincs sürgető ok a mielőbbi igénylésre, felmerül a kérdés: melyik időponttól kérjük a nyugdíj megállapítását? Ha 2024-ben történt a nyugdíjba vonulás (akár visszamenőlegesen is), akkor a nyugellátás összegét a 2024. évi szabályok alapján számolják ki. Ebben az esetben az érintett személy részesülni fog a 2025. januári nyugdíjemelésben, valamint a tizenharmadik havi nyugdíjban is.

Ha azonban a jogosultság 2024-ben már megvolt, de a nyugdíj igénylése csak 2025-ben történik, a nyugdíj összegét a 2025-ös valorizációs szorzók alapján számítják. Ebben az esetben a nyugdíjemelésre és a tizenharmadik havi nyugdíjra csak 2026-ban kerül sor.

Ugyanez a szabály vonatkozik azokra is, akik csak 2025-ben szereznek jogosultságot a nyugdíjra – ők sem részesülnek a 2025-ös évközi kiegészítő nyugdíjemelésben.

A nyugdíj összegének megállapítása

A nyugdíj mértéke minden esetben az adott évben érvényes valorizációs szorzószámok alapján kerül meghatározásra. Ezek a szorzók biztosítják, hogy a korábbi évek kereseteit a nyugdíjazást megelőző év kereseti szintjéhez igazítsák.
A valorizációs szorzók minden évben márciusban kerülnek megállapításra, és jelentős hatást gyakorolhatnak a megállapított nyugdíj összegére – akár érezhető különbséget is okozva az egyes években nyugdíjba vonulók között.

 

 

