Jól kell választani

2 órája

Ha ilyen autó áll a garázsodban, olcsóbb lesz a kötelező biztosításod!

Sokan nem is sejtik, milyen nagy különbségek lehetnek a KGFB díjaiban. Egyes járműveknél akár tízezrekkel is kevesebbet kell fizetni a kötelező biztosításra évente.

Keresztes Klaudia

Magyarországon minden forgalomban lévő járműre meg kell kötni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás-t, vagyis a KGFB-t. Ez nem csupán egy választható szolgáltatás, hanem törvényi szabályozás, amelynek gyökerei egészen az 1950-es évekig nyúlnak vissza. A szabályozás ma a 2009-es LXII. törvényen alapul, amely 2010 óta hatályos, és összhangban áll az Európai Unió irányelveivel. A kötelező biztosítás elsődleges célja, hogy ha egy jármű balesetet okoz – legyen az anyagi vagy személyi kárral járó –, akkor a károsult ne maradjon védelem nélkül. 

Egy jól megválasztott járművel a kötelező biztosításon is évi tízezreket spórolhatsz.
Forrás:  Shutterstock

Kit is szolgál a kötelező biztosítás?

Ez a biztosítás tehát nem a saját autónkat védi, hanem a másokat érintő károk esetén lép életbe. Amikor mi vagyunk a felelősek egy balesetért, a biztosító állja a másik fél javítási költségeit, orvosi ellátását, vagy akár a kiesett jövedelmét is. Ezáltal a rendszer megakadályozza, hogy egy baleset azonnali anyagi csődöt okozzon és megkímél minket a milliós kifizetésektől.

Fontos tudni, hogy a KGFB nem minden esetre terjed ki: saját autónk sérülése esetén, vagy ha szándékosan okozunk kárt, a biztosító nem fizet. Ezekre az esetekre létezik az opcionális casco biztosítás, amely a saját járművünk védelmét szolgálja.

Ezek a legjobb választások:

Az idei díjak tekintetében a Vezess.hu friss beszámolója szerint a legkedvezőbb ajánlatokat a Dacia kínálja, éves díja alig haladja meg a 43 ezer forintot. A második helyen a Suzuki áll, kevesebb mint 47 ezer forintos átlagdíjjal, míg a Toyota körülbelül 53 ezer forintot kér évente. Az Opel és a Ford zárja az első ötöt, 55, illetve 58 ezer forintos díjjal. 

Természetesen a biztosítás ára több tényezőtől függ, mint például a jármű típusa, kora, teljesítménye, valamint a vezető bónusz-málusz besorolása. Általánosságban elmondható, hogy a fiatalabb, kisebb teljesítményű autók olcsóbbak, míg a nagyobb, erősebb modelleknél magasabb díjra kell számítani.

 

