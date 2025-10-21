Meg ne vedd! Ezekkel az autókkal volt a legtöbb gond tavaly

A megbízhatóság egyik leghitelesebb fokmérője Európában a brit What Car? magazin éves közvélemény-kutatása, ahol autósok tízezrei számolnak be részletesen az 5 évnél nem idősebb kocsijukkal szerzett tapasztalatokról. Elárulják, mely rész-egységekkel volt probléma, és mennyire megbízható az adott típus. Nézzük, mely autókkal volt a legtöbb gond tavaly.

A megbízhatóság leghitelesebb fokmérője egy brit magazin közvélemény-kutatása, ahol autósok számolnak be részletesen tapasztalataikról. Nézzük, mely autókkal volt a legtöbb gond

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ezekkel az autómárkákkal volt a legtöbb gond

Mielőtt az autókat felsorolnánk, a vezess.hu arra hívta fel a figyelmet, hogy két dolgot tudni kell: egy konkrét autó megbízhatósága vagy annak hiánya számos tényezőn múlik. Másrészt a rangsorolásba csak azok a típusok kerültek be, amelyekről kellő számú visszajelzést adtak a felhasználók. Egyes ritkábban vásárolt, ezért itt nem szereplő típusok titkos esélyesként vagy éppen időzített bombaként lapulhatnak a piacon.

A legrosszabb besorolást kapott a Nissan Juke (2019 – ). Megbízhatósági index: 55,2 százalék. Meghibásodott autók aránya: 24 százalék.

A leggyakoribb hibaforrás: 12V akku (12 százalék), benzinmotor (12 százalék), üzemanyag-ellátás (6 százalék), egyéb elektromos (6 százalék) (Sokba került a javíttatása.) Második hely a Volkswagen Tiguané (2024 – ). Megbízhatósági index: 64,2 százalék. Meghibásodott autók aránya: 81 százalék A leggyakoribb hibaforrás: infotainment (31 százalék), egyéb elektromos (19 százalék), fékrendszer (19 százalék), karosszéria (13 százalék). Harmadik helyen a Kia Sportage (2016 – 2021). Megbízhatósági index: 72,9 százalék. Meghibásodott autók aránya: 54 százalék. A leggyakoribb hibaforrás: motor (21 százalék), sebességváltó (21 százalék), egyéb elektromos (17 százalék), fékrendszer (13 százalék).

A negyedik legmegbízhatatlanabb autó: Mazda CX-60 (2022 – ) Megbízhatósági index: 76,2 százalék. Meghibásodott autók aránya: 50 százalék. A leggyakoribb hibaforrás: futómű (27 százalék), kormánymű (18 százalék), karosszéria (14 százalék) PHEV akku (9 százalék), üzemanyag-ellátás (9 százalék), sebességváltó (9 százalék), egyéb elektromos (9 százalék).

Idén a Ford vezeti a biztonsági visszahívások listáját

Ugyanakkor idén a Ford Motor Company vezeti a biztonsági visszahívások listáját az autógyártók között, több mint 103 kiadott figyelmeztetéssel. A gyártóknak értesíteniük kell a fogyasztókat, ha egy jármű biztonsági hiba miatt nem felel meg a szövetségi gépjárműbiztonsági előírásoknak. Ezek a visszahívások a problémák kezelését szolgálják, mielőtt kárt okoznának.