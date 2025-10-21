1 órája
Meg ne vedd! Ezekkel az autókkal volt a legtöbb gond tavaly
Ha nem számít a pénz – bár ez csak kevesek kiváltsága –, az ember elvárása az, hogy az autó legyen szép, erős, kölcsönözzön tekintélyt vezetőjének. Ahogy csökken azonban a kocsira fordítható keret, úgy jönnek elő a tárgyilagos értékek: legyen a kocsi takarékos és megbízható. Az sem árt, ha tudja az ember – főleg vásárlás előtt –, mely autókkal volt a legtöbb gond az elmúlt évben.
A megbízhatóság egyik leghitelesebb fokmérője Európában a brit What Car? magazin éves közvélemény-kutatása, ahol autósok tízezrei számolnak be részletesen az 5 évnél nem idősebb kocsijukkal szerzett tapasztalatokról. Elárulják, mely rész-egységekkel volt probléma, és mennyire megbízható az adott típus. Nézzük, mely autókkal volt a legtöbb gond tavaly.
Ezekkel az autómárkákkal volt a legtöbb gond
Mielőtt az autókat felsorolnánk, a vezess.hu arra hívta fel a figyelmet, hogy két dolgot tudni kell: egy konkrét autó megbízhatósága vagy annak hiánya számos tényezőn múlik. Másrészt a rangsorolásba csak azok a típusok kerültek be, amelyekről kellő számú visszajelzést adtak a felhasználók. Egyes ritkábban vásárolt, ezért itt nem szereplő típusok titkos esélyesként vagy éppen időzített bombaként lapulhatnak a piacon.
A legrosszabb besorolást kapott a Nissan Juke (2019 – ). Megbízhatósági index: 55,2 százalék. Meghibásodott autók aránya: 24 százalék.
A leggyakoribb hibaforrás: 12V akku (12 százalék), benzinmotor (12 százalék), üzemanyag-ellátás (6 százalék), egyéb elektromos (6 százalék) (Sokba került a javíttatása.) Második hely a Volkswagen Tiguané (2024 – ). Megbízhatósági index: 64,2 százalék. Meghibásodott autók aránya: 81 százalék A leggyakoribb hibaforrás: infotainment (31 százalék), egyéb elektromos (19 százalék), fékrendszer (19 százalék), karosszéria (13 százalék). Harmadik helyen a Kia Sportage (2016 – 2021). Megbízhatósági index: 72,9 százalék. Meghibásodott autók aránya: 54 százalék. A leggyakoribb hibaforrás: motor (21 százalék), sebességváltó (21 százalék), egyéb elektromos (17 százalék), fékrendszer (13 százalék).
A negyedik legmegbízhatatlanabb autó: Mazda CX-60 (2022 – ) Megbízhatósági index: 76,2 százalék. Meghibásodott autók aránya: 50 százalék. A leggyakoribb hibaforrás: futómű (27 százalék), kormánymű (18 százalék), karosszéria (14 százalék) PHEV akku (9 százalék), üzemanyag-ellátás (9 százalék), sebességváltó (9 százalék), egyéb elektromos (9 százalék).
Idén a Ford vezeti a biztonsági visszahívások listáját
Ugyanakkor idén a Ford Motor Company vezeti a biztonsági visszahívások listáját az autógyártók között, több mint 103 kiadott figyelmeztetéssel. A gyártóknak értesíteniük kell a fogyasztókat, ha egy jármű biztonsági hiba miatt nem felel meg a szövetségi gépjárműbiztonsági előírásoknak. Ezek a visszahívások a problémák kezelését szolgálják, mielőtt kárt okoznának.
A gyártók általában önként kezdeményezik a visszahívásokat, hogy elkerüljék a lehetséges bírságokat és a vezetők biztonságát érintő problémákat. Ugyanakkor a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) is elrendelhet visszahívásokat a nyilvánosan bejelentett biztonsági aggályok alapján.
Megkérdeztünk néhány Tolna vármegyei autószerelőt is a tapasztalatáról
Íme ezek összegzése: abból kell kiindulni, hogy hazánkban sokan vásárolnak használt autót, amit jellemzően külföldről hoznak be, így ezek a kocsik már leszolgálták a maguk idejét, így reális véleményt ezt figyelembe véve lehet csak adni. Több szerelő dicsérte – még használtan is – a Toyota RAV4-et, a Honda Jazzt, a Dacia Dustert, a Toyota Yaris Hybridet és természetesen a Suzukikat. Sokat számít az is, hogy alkatrészt könnyen lehet-e az adott típushoz kapni és mennyiért. Minél idősebb egy autó, annál nagyobb a felszereltségbeli differencia méretkategória és méretkategória között – mondta egyikük.