Ezért emelkedett az ára

13 perce

Hogy mennyi?! Az egzotikus gyümölcsöket is lekörözi az alma ára, hatalmas a drágulás!

Címkék#felvásárlási ár#alma#rekord#drágulás

Pár éve még elképzelhetetlen volt, hogy egy kiló alma többe kerüljön, mint egy kiló banán. Mostanra ez lett a realitás. A felvásárlási árakat figyelve jövőre pedig luxus lesz az alma. A szekszárdi piacon 600 forint alatt csak sérült példányokat vásárolhat az ember.

Mauthner Ilona

A szekszárdi piacon közvetlenül a termelőtől betakarítás idején – ilyenkor a legolcsóbb – a szép alma kilóját 500-700 forintért adják. A sérültekből lehet ennél olcsóbban vásárolni. A termelők azt mondják, február végétől luxus lesz az alma, mert elfogy a készlet, és ezer forintot is kérnek majd a kereskedők az import alma kilójáért.

luxus lesz az alma tavasszal
Lassan befejeződik az almaszüret, kevesebb termett mint tavaly, a termelők szerint tavaszra luxus lesz az alma, mert addigra elfogy a hazai termés
Fotó: Denes Martonfai / Forrás:  Tolnai Népújság

Egy év alatt hatvan százalékkal drágult, tavasszal luxus lesz az alma

Soha nem volt még ennyire drága az alma: a 859 forintos rekordot idén, augusztusban döntötte meg a népszerű gyümölcs ára, de ez sajnos a legkevésbé sem meglepő. Az alma ára ugyanis 2023 tavasza óta folyamatosan növekszik: egy év alatt összesen mintegy 60 százalékkal drágult. 

Az általunk megkérdezett Tolna vármegyei termelők elmondták, az időjárás kiszámíthatatlan lett, áprilisban, a virágzás környékén rendre jön egy fagy, ami megtizedeli a termést. Majd az egyre szárazabb tavasz és nyár is árt az almának. Idén a felvásárlók – fajtától, minőségtől függően – 400-500 forintot fizetnek egy kiló almáért. Ez az üzletekben már 800-900 forintba kerül.

Mit lehet tenni a hektikus időjárás ellen?

Léteznek ugyan új technológiák, amelyek segíthetnek a fagykár legalább részleges kivédésében, ám ezeket egyelőre itthon csak kevés ültetvényen alkalmazzák, mivel rendkívül költségesek.

A súlyos fagykár kivédése még a felkészültebb szereplőknek is komoly, néha megoldhatatlan feladatot jelent, ráadásul jelentős költségekkel jár.

A kieső hazai termést importból kell pótolnunk: a magyar piac főként a lengyel almára támaszkodik, de jelentős mennyiség érkezik Ausztriából és Belgiumból is. Így a magyar termelőket sajnos még a megemelkedett fogyasztói árak sem feltétlenül kompenzálják. Ez szintén nem segíti elő a költséges fagykártól védő technológiák beszerzését a magyar ültetvényekre. 

Csökken a termőterület, évről évre kevesebb alma terem

A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács meglátásai sem kecsegtetnek sok jóval: a szervezet prognózisa szerint az idei hazai almatermés mindössze körülbelül 160 ezer tonna lehet, amiből várhatóan csak mintegy 60-80 ezer lesz alkalmas étkezési almának. Ez a mennyiség a normál fogyasztási igény töredéke. Ráadásul a termőterület is drasztikusan zsugorodott az elmúlt két évtizedben.

Ma körülbelül 20 ezer hektáron termelnek, ami nagyjából a felét jelenti annak, ami az évezred elején volt. Tolnában 250 hektáron termelnek almát, zömében Lengyel, Kisvejke, Györköny, Dunaföldvár, Bátaszék és Szekszárd határában. 

A következmény pedig kézenfekvő: a drágulás visszafogja a fogyasztást, és sok háztartás alternatív gyümölcsök után néz: ma már az egykor egzotikumnak számító banán gyakran olcsóbb az almánál. 


 

 

