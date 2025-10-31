október 31., péntek

Pesszimista jövőkép

1 órája

Eltűnik a magyar krumpli – pár év, és végleg búcsút inthetünk neki?

Címkék#alkalmatlan#burgonya#termesztés

Huszonöt évvel ezelőtt még nagyjából 800 ezer tonna burgonyát takarítottak be itthon, mára ez a mennyiség a negyedére esett vissza. A termelés ma már csak a hazai fogyasztás 40–50 százalékát fedezi, a hiányt főként francia, német és holland import pótolja. Hová lett a magyar burgonya, mi az oka annak, hogy „kikopott” a mezőgazdasági termelők kínálatából?

Mauthner Ilona

Immár hat éve, hogy Tolna-Mözsön egyetlen négyzetméteren sem vetettek burgonyát, pedig itt évtizedek óta hagyománya volt ennek a növénynek. „Utoljára még 15 hektáron vetettünk burgonyából, akkor azt mondtuk, Mözs nem létezhet krumpli nélkül, de be kell látnunk, hogy ami nem megy, azt nem szabad erőltetni” – mondta három évvel ezelőtt a mözsi mezőgazdasági szövetkezet akkori igazgatója. De hová lett a magyar burgonya?

Hová lett a magyar burgonya?
A mezőgazdaságból lassan kiszorul a magyar burgonya termesztése, mert nem megfelelő a növénynek a klíma
Forrás: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország

Magyar burgonya helyett jön a francia, német, holland

Szemre mutatós, belülről fekete foltos, néhol göbös, vagy zöld. Csak hámozza, hámozza az ember, vagdossa a hibás részeket, a végén alig marad valami a két kiló burgonyából, amit az ebédre szánt

– mondta Szabadi Péterné, szekszárdi olvasónk. – Gyakorló háziasszonyként hetente vásárolok, hol a közeli zöldségboltban, hol a távolabbi bevásárlóközpontban. De egyik sem jobb minőségű. Kevés a magyar burgonya, a zöme importból kerül a hazai piacra. 

Tolna-Mözön volt, amikor 250 hektáron termeltek burgonyát, de az utolsó tíz évben egyre nehézkesebb lett az értékesítés. Mivel nem rendelkeztek hűthető tárolóval, így rákényszerültek arra, hogy legkésőbb januárig eladják a készletet. Be kellett látniuk, megváltoztak a vásárlási szokások, ma már csak kevesen vásárolnak 20-30 kilós zsákkal, inkább hazaviszik kilónként a krumplit a háziasszonyok – nyilatkozta lapunknak korábban a mözsi mezőgazdasági szövetkezet elnöke.

Forró nyarak, új kártevők, csökkenő termés

A burgonya ma már a hőség és a kártevők kettős szorításában van. A növény számára hazánk legtöbb térségében már túl meleg a nyár. A folyamatot súlyosbítja, hogy a melegebb klímához alkalmazkodó új kártevők – így a 2015-ben megjelent burgonyamoly – már tartósan megtelepedtek nálunk. 

A 2000-es évek elején még nagyjából 800 ezer tonna burgonyát takarítottak be itthon, mára ez a mennyiség a negyedére esett vissza. A hazai termelés ma már csak a fogyasztás felét fedezi, a hiányt főként francia, német és holland import pótolja.

 A legnagyobb visszaesés az Észak-Alföldön és Közép-Magyarországon következett be.

 Jelenleg a fő termőkörzetek Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun vármegyékre helyeződtek át, de e két vármegyében együtt is csak fele akkora a burgonyatermesztés, mint korábban volt. A Dél-Alföldön már csakis hűtőöntözés mellett lehetséges a termesztés.

Fotó: Németh András Péter/VG

Pár évtized múlva hazánk nem lesz alkalmas a burgonya termesztésére

A kutatók három éghajlati forgatókönyvet vizsgáltak: Zöld jövőkép: a párizsi klímacélok teljesülését feltételezi, azonnali kibocsátáscsökkentéssel. Realista jövőkép: csak 2040-től számol jelentősebb csökkentéssel. Pesszimista jövőkép: a jelenlegi kibocsátási trendek folytatódását feltételezi.

A pesszimista jövőkép szerint egy-két évtized múlva Magyarországon sehol sem lesz természetes körülmények között termeszthető burgonya.

A realista jövőkép sem sokkal biztatóbb: csak kis területek maradnának alkalmasak a termesztésre. A kutatók szerint ha sikerül megtalálni a legalkalmasabb termőterületeket és hatékony védelmet kialakítani a kártevők ellen, egyedül a zöld forgatókönyv ad esélyt arra, hogy ismét nagyobb területen termeszthessünk, és a hazai, jó minőségű burgonyát választhassuk az import helyet.

 

