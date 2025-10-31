Eltűnik a magyar krumpli – pár év, és végleg búcsút inthetünk neki?

Immár hat éve, hogy Tolna-Mözsön egyetlen négyzetméteren sem vetettek burgonyát, pedig itt évtizedek óta hagyománya volt ennek a növénynek. „Utoljára még 15 hektáron vetettünk burgonyából, akkor azt mondtuk, Mözs nem létezhet krumpli nélkül, de be kell látnunk, hogy ami nem megy, azt nem szabad erőltetni” – mondta három évvel ezelőtt a mözsi mezőgazdasági szövetkezet akkori igazgatója. De hová lett a magyar burgonya?

A mezőgazdaságból lassan kiszorul a magyar burgonya termesztése, mert nem megfelelő a növénynek a klíma

Magyar burgonya helyett jön a francia, német, holland

Szemre mutatós, belülről fekete foltos, néhol göbös, vagy zöld. Csak hámozza, hámozza az ember, vagdossa a hibás részeket, a végén alig marad valami a két kiló burgonyából, amit az ebédre szánt

– mondta Szabadi Péterné, szekszárdi olvasónk. – Gyakorló háziasszonyként hetente vásárolok, hol a közeli zöldségboltban, hol a távolabbi bevásárlóközpontban. De egyik sem jobb minőségű. Kevés a magyar burgonya, a zöme importból kerül a hazai piacra.