Utak, raktárak, műhelyek

4 órája

Megállás nélkül dolgoznak a gépek Paks II munkaterületén (fotókkal)

Címkék#Paks II Zrt#munkálatok#atomerőmű

Teol.hu

„Folyamatos a munka az építési-szerelési bázis kivitelezésén” – számolt be róla a közösségi oldalon a Paks II Zrt. Mindezt több fotóval illusztrálva, amelyeken rengeteg embert és munkagépeket lehet látni. Az atomerőmű építését kiszolgáló építési-szerelési bázis összesen 124 egységből fog állni. Utak, raktárak, műhelyek, kiszolgáló létesítmények épülnek, köztük a mechanikai és termikus összeszerelési munkálatok komplexuma – írta kiegészítésként a TelePaks. 

 

