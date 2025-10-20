Megállás nélkül dolgoznak a gépek Paks II munkaterületén (fotókkal)

„Folyamatos a munka az építési-szerelési bázis kivitelezésén” – számolt be róla a közösségi oldalon a Paks II Zrt. Mindezt több fotóval illusztrálva, amelyeken rengeteg embert és munkagépeket lehet látni. Az atomerőmű építését kiszolgáló építési-szerelési bázis összesen 124 egységből fog állni. Utak, raktárak, műhelyek, kiszolgáló létesítmények épülnek, köztük a mechanikai és termikus összeszerelési munkálatok komplexuma – írta kiegészítésként a TelePaks.