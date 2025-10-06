Melléképítmények: már ez is épülhet engedély nélkül

Az augusztus végi módosítások több területen is könnyítéseket hoztak a telektulajdonosoknak. A változások egyik fontos eleme a melléképítmények listájának bővülése, amely immár nemcsak a hagyományos kerti tárolókat, fészereket, műhelyeket, sufnikat és garázsokat tartalmazza, hanem olyan speciális építményeket is, mint például a csapadékvíz-tárolók és oltóvíz-tartályok vagy sprinkler (önműködő vízzel oltó berendezés) gépházak.

Augusztustól bővült a melléképítmények listája, lazítottak az addigi tiltásokon

Fotó: Shutterstock/illusztráció

Melléképítmények listája tovább bővült augusztus óta

Az új szabályok több ponton lazítottak a korábbi tiltásokon, így a telkek jobban kihasználhatók, és a melléképítmények elhelyezése is rugalmasabb lett. Ez különösen azoknak kedvez, akik garázst, kerti tárolót vagy kisebb melléképítményt szeretnének építeni saját telkükön.

A jogszabály pontosította a szabályozási vonal fogalmát is. Ez a határvonal választja el a közterületet a magánterülettől. Korábban egy tervezett közterületi határ áthaladása a telken gyakran teljes építési tilalmat jelentett az érintett területre. Az új, szűkebb fogalommeghatározás azonban már nem jelent minden esetben automatikus korlátozást.

A módosítás talán legjelentősebb előnye a melléképítmények elhelyezésének rugalmasabb szabályozása. Lakó- és üdülőtelkeken a helyi építési szabályzat (HÉSZ) mostantól engedélyezheti, hogy bizonyos melléképítmények az elő- vagy oldalkertben is helyet kaphassanak. Ez korábban általában nem volt lehetséges a szabályozási vonal előírásai miatt.

Garázs, kerti tároló, akár az előkertben is építhető

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a helyi HÉSZ megengedi, egy kerti tároló akár az előkertben is elhelyezhető, például a kapu közelében, megkönnyítve a biciklik vagy kerti szerszámok tárolását és hozzáférését. Hasonlóképpen, a garázs is építhető az előkertben, ami különösen keskeny telkek esetében jelenthet praktikus megoldást. További hír, hogy a TÉKA által meghatározott mérethatárokon belül a kisebb kerti tárolók a legtöbb esetben építési engedély és bejelentés nélkül is megépíthetők, amennyiben a helyi HÉSZ engedélyezi az adott helyen történő elhelyezésüket.