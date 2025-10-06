október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bővült a lista

54 perce

Melléképítmények: már ez is épülhet engedély nélkül

Címkék#melléképítmény#szabályozás#garázs#ingatlan

Augusztustól jelentős változások léptek életbe a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzatában (TÉKA), amelyek rugalmasabb telekhasználatot és egyszerűbb melléképítmény-elhelyezést tesznek lehetővé az ingatlantulajdonosok számára. A változások egyik fontos eleme a melléképítmények listájának bővülése.

Mauthner Ilona

Az augusztus végi módosítások több területen is könnyítéseket hoztak a telektulajdonosoknak. A változások egyik fontos eleme a melléképítmények listájának bővülése, amely immár nemcsak a hagyományos kerti tárolókat, fészereket, műhelyeket, sufnikat és garázsokat tartalmazza, hanem olyan speciális építményeket is, mint például a csapadékvíz-tárolók és oltóvíz-tartályok vagy sprinkler (önműködő vízzel oltó berendezés) gépházak.

Melléképítmények: kevesebb lett a tiltás
Augusztustól bővült a melléképítmények listája, lazítottak az addigi tiltásokon
Fotó: Shutterstock/illusztráció

Melléképítmények listája tovább bővült augusztus óta

Az új szabályok több ponton lazítottak a korábbi tiltásokon, így a telkek jobban kihasználhatók, és a melléképítmények elhelyezése is rugalmasabb lett. Ez különösen azoknak kedvez, akik garázst, kerti tárolót vagy kisebb melléképítményt szeretnének építeni saját telkükön.

A jogszabály pontosította a szabályozási vonal fogalmát is. Ez a határvonal választja el a közterületet a magánterülettől. Korábban egy tervezett közterületi határ áthaladása a telken gyakran teljes építési tilalmat jelentett az érintett területre. Az új, szűkebb fogalommeghatározás azonban már nem jelent minden esetben automatikus korlátozást.

A módosítás talán legjelentősebb előnye a melléképítmények elhelyezésének rugalmasabb szabályozása. Lakó- és üdülőtelkeken a helyi építési szabályzat (HÉSZ) mostantól engedélyezheti, hogy bizonyos melléképítmények az elő- vagy oldalkertben is helyet kaphassanak. Ez korábban általában nem volt lehetséges a szabályozási vonal előírásai miatt.

Garázs, kerti tároló, akár az előkertben is építhető

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a helyi HÉSZ megengedi, egy kerti tároló akár az előkertben is elhelyezhető, például a kapu közelében, megkönnyítve a biciklik vagy kerti szerszámok tárolását és hozzáférését. Hasonlóképpen, a garázs is építhető az előkertben, ami különösen keskeny telkek esetében jelenthet praktikus megoldást. További hír, hogy a TÉKA által meghatározott mérethatárokon belül a kisebb kerti tárolók a legtöbb esetben építési engedély és bejelentés nélkül is megépíthetők, amennyiben a helyi HÉSZ engedélyezi az adott helyen történő elhelyezésüket.

A legtöbb településen nincs helyi rendelet a melléképületekre Tolnában

Az általunk megkérdezett Tolna vármegyei települések vezetői elmondták, a legtöbb helyen helyi rendeletet külön nem alkottak a melléképületek érintő szabályozásra. A legtöbb helybeli, aki bővíteni szeretné egy-egy kisebb épülettel az ingatlanát, jellemzően bemegy az önkormányzathoz és tanácsot kér. Sipos Lajos pörbölyi polgármester elmondta, még a nyáron volt egy lakó, aki a klímájának elhelyezéséhez is engedélyt kért. Várdombon, Bátaszéken is hasonló a helyzet. Az emberek fegyelmezettek, csak ritkán fordul elő, hogy valaki szabályt sért.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu