3 órája
Betegállomány: januártól jelentősen módosul a táppénz
A Szociális Biztosító közleménye szerint a jövő év januárjától megváltozik a betegállomány finanszírozása. A munkáltatók jövőre a jelenlegi 10 nap helyett 14 napig lesznek kötelesek fizetni a jövedelempótlást a munkavállalóknak ideiglenes munkaképtelenség esetén. Ez azt jelenti, 2026. január 1-jétől módosul a táppénz kifizetésének rendszere.
Jövőre módosul a táppénz kifizetésének a rendszere
A jelenlegi szabályozás szerint 2025. december 31-ig a munkáltató az első 10 napra fizeti a jövedelempótlást, a 11. naptól a Szociális Biztosító folyósítja a táppénzt. A módosítás értelmében azonban 2026. január 1-jétől a munkáltató az első 14 napra fizeti a jövedelempótlást, a Szociális Biztosító csak a 15. naptól veszi át a kifizetést.
Ha a betegszabadság még 2025. december 31-én kezdődik és például január 15-ig tart, a munkáltató 10 napig fizet, a Szociális Biztosító pedig január 10-től január 15-ig folyósítja a juttatást.
Ha viszont a betegszabadság már 2026. január 1-jén kezdődik, a munkáltató 14 napig fizet, a Szociális Biztosító pedig csak január 15-től.
A szabályok a munkaviszony megszűnése utáni betegszabadságra is alkalmazhatók: ha a jövedelempótlást a munkáltató fizeti az első 14 napban, és a munkaviszony eközben megszűnik, a Szociális Biztosító a következő naptól folyósítja a betegszabadsági juttatást.
A módosítást a parlament a konszolidációs csomag részeként fogadta el, amely 2026. január 1-jén lép hatályba.