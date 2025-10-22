Betegállomány: januártól jelentősen módosul a táppénz

A táppénz kifizetésének rendszere jövőre nagy változáson megy majd keresztül. Az új jogszabály meghosszabbítja azt az időszakot, amely alatt a munkáltatók jövedelempótlást fizetnek a dolgozóknak az ideiglenes munkaképtelenség esetén. Ez azt jelenti, 2026. január 1-jétől módosul a táppénz kifizetésének rendszere.

A jelenlegi szabályozás szerint 2025. december 31-ig a munkáltató az első 10 napra fizeti a jövedelempótlást, a 11. naptól a Szociális Biztosító folyósítja a táppénzt. A módosítás értelmében azonban 2026. január 1-jétől a munkáltató az első 14 napra fizeti a jövedelempótlást, a Szociális Biztosító csak a 15. naptól veszi át a kifizetést.

Ha a betegszabadság még 2025. december 31-én kezdődik és például január 15-ig tart, a munkáltató 10 napig fizet, a Szociális Biztosító pedig január 10-től január 15-ig folyósítja a juttatást.

Ha viszont a betegszabadság már 2026. január 1-jén kezdődik, a munkáltató 14 napig fizet, a Szociális Biztosító pedig csak január 15-től.

A szabályok a munkaviszony megszűnése utáni betegszabadságra is alkalmazhatók: ha a jövedelempótlást a munkáltató fizeti az első 14 napban, és a munkaviszony eközben megszűnik, a Szociális Biztosító a következő naptól folyósítja a betegszabadsági juttatást.

A módosítást a parlament a konszolidációs csomag részeként fogadta el, amely 2026. január 1-jén lép hatályba.



