Ne hagyd az államnál! Ennyi pénzt bukik, aki rosszul nyilatkozik

A családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény a családi jövedelem függvényében akár az utolsó fillérig igénybe vehető a háromgyermekes anyák szja-mentessége mellett is, hiszen az édesanyának is lehet olyan jövedelme, amelyre nem vonatkozik az szja-mentesség, illetve a családi kedvezményből az szja-mentesség miatt fennmaradó rész családi járulékkedvezményként is igényelhető. Ha az anya valamennyi adóalapját lenullázta, a családi kedvezményt az édesapa is érvényesítheti. A NAV gyakorlati kérdésekkel és válaszokkal segíti az igénybevételt – tájékoztatott Mózsik Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága Igazgatási és Humánpolitikai Osztály szakértője.

Az adóalap-kedvezmények lényege, hogy csökkentik annak a jövedelemnek az összegét, ami után adót kell fizetni. Ilyen kedvezmény a családi kedvezmény, a családi járulékkedvezmény, a 25 év alatti fiatalok és a 30 alatti anyák kedvezménye, a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, valamint a súlyos fogyatékosság, rokkantság után járó személyi kedvezmény, vagy az első házasoknak járó kedvezmény. Ide tartozik októbertől a háromgyermekes, januártól pedig több lépcsőben a kétgyermekes anyáknak járó teljes szja-mentesség is.

A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból.

Ha a szülők jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor ezen felül havonta 990 000 forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek közösen, ami 148 500 forint adómegtakarítást jelenthet, ha van még az adóalapban olyan jövedelem, amiből az levonható.

Amit az anya esetleg már az adóalapjából nem tud családi kedvezményként igénybe venni, azt családi járulékkedvezményként is érvényesítheti. Ha pedig az édesanya szja-mentes, és ezért nincs adója, amiből további kedvezményt tudna érvényesíteni, vagy egyszerűen úgy dönt a család, az édesapa levonhatja a családi kedvezményt a saját adóalapjából, a családi járulékkedvezményt pedig a bére után fizetendő tb-járulékból.