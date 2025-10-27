Ez a két négyévszakos gumiabroncs felveszi a versenyt a legjobbakkal

Aki meg akarja spórolni a féléves gumicserét, az már egész évben használható gumiabroncsokat is választhat. Európa legnagyobb autóklubja, a müncheni székhelyű Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) több mint egy tucat négyévszakos gumiabroncsot tesztelt, ezek közül azonban csak két modell teljesített meggyőzően – írja a Chip.

Sokan kitartanak – anyagi okokból vagy idő spórolásból – a négyévszakos gumiabroncsok mellett. Vajon jó megoldás ez?

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

A négyévszakos gumiabroncsok mennyire megbízhatók?

Az ADAC a tesztben összesen 16, a kompakt kategóriához tartozó 225/45 R17-es méretű, egész évben használható gumiabroncsmodellt vizsgált. Az eredményekből kitűnik, hogy a legrosszabb pontszámokkal rendelkező gumik között olcsóbb és drágább modellek egyaránt vannak.

A négyévszakos gumiabroncsok esetében három fontos szempont számít: a teljesítmény különböző útfelületeken, a futásteljesítmény és az üzemanyag-fogyasztás.

A különböző útviszonyokon – legyen az nedves, száraz vagy havas – nyújtott teljesítmény döntő fontosságú a gumiabroncs biztonsága és menettulajdonságai szempontjából, különösen egy egész évben használható abroncs esetében. Egy jó négyévszakos guminak minden körülmény között képesnek kell lennie stabil úttartást és megbízható fékutat biztosítani, vagyis magasabb követelményeknek kell megfelelnie, mint egy nyári vagy téli guminak. Rossz hír, hogy a tesztben egyetlen abroncs sem tudott minden útfelületen százszázalékosan meggyőző teljesítményt nyújtani.

A futásteljesítmény meghatározza a gumiabroncs élettartamát: a nagy futásteljesítményű gumikat nem kell olyan gyakran cserélni, tehát hosszú távon költséghatékonyabbak. Egy új gumiabroncs esetében a becsült futásteljesítménynek legalább 40 000 kilométernek kell lennie.

Végül az üzemanyag-fogyasztás is központi szerepet játszik. Az alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok hozzájárulnak az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez, ami kíméli a környezetet és csökkenti a jármű üzemeltetési költségeit. Mindezekben a gumiabroncs súlya is szerepet játszik.

Két márka tarolt a gumiabroncsok között

Az ADAC 2025-ös új tesztjéből úgy tűnik, hogy igazán jó minőségű négyévszakos gumiabroncsot nem fogunk találni a legolcsóbbak között. A négy legjobban teljesítő modell között egy sincs 90 euró (35 ezer forint) alatt, tehát egy teljes készlet ára minimum 360 euróra, vagyis mintegy 140 ezer forintra jön ki.