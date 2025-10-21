Emelt nyugdíj jön novemberben – mutatjuk, kinek jár és kinek nem

Az 1,6 százalékos emelés azt is jelenti, hogy akinek eleve kicsi a nyugdíja, jóval kevesebb emelésre számíthat, mint aki eleve nagyobb nyugdíjat kap. A novemberi nyugdíjemelés összege együtt érkezik a nyugdíjjal.

A novemberi nyugdíjemeléssel együtt szokták bejelenteni, fizetnek-e idén nyugdíjprémiumot is. Ilyen bejelentés idén nem történt

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Novemberi nyugdíjemelés: lesz, akinek ez nem jár

Mivel a novemberi nyugdíjemelés alapját az idei évi, az év eleji emeléssel (3,2 százalékkal) megnövelt összege adja, csak annak jár emelés idén ősszel, aki már tavaly is nyugdíjas volt.

Vagyis aki idén vonult nyugdíjba, annak nem fog emelkedni novemberben sem a nyugdíja, mivel januárban sem részesülhetett nyugdíjemelésben. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert minden évben adódnak ebből félreértések. Aki 2025. január 1-jén vagy az után vonult nyugdíjba, annak novemberben nem jár visszamenőleg emelés, 2026 januárjában emelkedik először a nyugdíja. Az még külön félreértésekre adhat okot, hogy bezzeg a nyugdíjas élelmiszer-utalvány azoknak is járt, akik 2025. júliusig nyugdíjba vonultak, csak azoknak nem, akik augusztustól vagy az után lettek nyugdíjasok.

Lesz-e nyugdíjprémium a nyugdíjemeléssel együtt?

A kormány általában a novemberi nyugdíjemeléssel együtt szokta bejelenteni, fizetnek-e idén nyugdíjprémiumot is. Ilyen bejelentés nem történt, és eleve csak akkor járna elviekben nyugdíjprémium, ha az éves GDP várhatóan meghaladná a 3,5 százalékot. Erre viszont idén nincs esély a jelenlegi számok tükrében.

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint idén is többnyire a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. Ettől eltérő volt a január, az április, a július és az októberi utalás is. (Továbbá eltérő lesz a december havi utalás.)

November azonban a megszokott rend szerint 12-én fog érkezni a nyugdíj, mivel 12-e szerdára esik.