Drágulás
2 órája
Plusz kiadás jön a nemzeti ünnepen
Drágul az üzemanyag.
Október 23-án, a nemzeti ünnepen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe – olvasható a holtankoljak.hu oldalán.
Ennek következtében a várható kiskereskedelmi átlagárak a következők lesznek:
- 95-ös benzin: 578 forint/liter,
- gázolaj: 581 forint/liter.
Érdemes odafigyelni, hiszen a kutak között továbbra is jelentős eltérések lehetnek.
Szekszárdon jelenleg a Tartsay utca 40. szám alatti Határ Oil Kft-nél lehet a legolcsóbban tankolni, a 95-ös benzin ára literenként 564, míg a gázolajé 569 forint – írja a holtankoljak.hu.
