Drágulás

2 órája

Plusz kiadás jön a nemzeti ünnepen

Drágul az üzemanyag.

Keresztes Klaudia

Október 23-án, a nemzeti ünnepen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe – olvasható a holtankoljak.hu oldalán.

Növekednek az üzemanyag árak
Forrás:  Shutterstock

Ennek következtében a várható kiskereskedelmi átlagárak a következők lesznek:

  • 95-ös benzin: 578 forint/liter,
  • gázolaj: 581 forint/liter.

Érdemes odafigyelni, hiszen a kutak között továbbra is jelentős eltérések lehetnek. 

Szekszárdon jelenleg a Tartsay utca 40. szám alatti Határ Oil Kft-nél lehet a legolcsóbban tankolni, a 95-ös benzin ára literenként 564, míg a gázolajé 569 forint – írja a holtankoljak.hu.


 

 

