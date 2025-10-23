Plusz kiadás jön a nemzeti ünnepen

Október 23-án, a nemzeti ünnepen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe – olvasható a holtankoljak.hu oldalán.

Növekednek az üzemanyag árak

Forrás: Shutterstock

Ennek következtében a várható kiskereskedelmi átlagárak a következők lesznek:

95-ös benzin: 578 forint/liter,

gázolaj: 581 forint/liter.

Érdemes odafigyelni, hiszen a kutak között továbbra is jelentős eltérések lehetnek.

Szekszárdon jelenleg a Tartsay utca 40. szám alatti Határ Oil Kft-nél lehet a legolcsóbban tankolni, a 95-ös benzin ára literenként 564, míg a gázolajé 569 forint – írja a holtankoljak.hu.



